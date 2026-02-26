Yeni emekli olacaklar dikkat: Bayram ikramiyesi başvurusu için son tarih ne zaman?

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli için ikramiye gündemi yeniden öne çıktı. Ancak bu yıl emekli olacak vatandaşların ödemeden yararlanabilmesi için başvuru yapması gerekiyor.
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri dahil olmak üzere milyonlarca kişi, bu yıl ilk kez bayram ikramiyesi alacak.
Peki, ikramiyeden yararlanabilmek için son başvuru tarihi ne zaman?
1 Son başvuru tarihi ne zaman?
Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyenlerin emeklilik başvurusunu en geç 28 Şubat 2026’ya kadar tamamlaması gerekiyor. Bu nedenle ikramiye almak isteyenlerin önümüzdeki 2 gün içinde başvuru yapması şart.
Bu tarihten sonra SGK’ye emeklilik dilekçesi verenler, ilk ikramiye ödemesinden yararlanamayacak.
2 Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Bayram ikramiyesinde artışa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 2025’te 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin bu yıl 5 bin TL’ye çıkarılabileceği öngörülüyor.
Öte yandan ikramiyenin 5 bin 500 TL ya da 6 bin TL seviyesine yükseltilebileceğine yönelik tahminler de bulunuyor.
3 Bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatırılacak?
Ramazan Bayramı’nın 20-24 Mart 2026 tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli bayram ikramiyesinin mart ayının ikinci haftasında ödenmesi bekleniyor. Geçmiş yıllardaki takvimler dikkate alındığında, ikramiyelerin 9-15 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor.
Ödemelerin tahsis numarasına göre kademeli olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.
4 Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?
Bayram ikramiyesi SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilerin yanı sıra malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar, 65 yaş aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ile dul ve yetimlere ödeniyor.
Dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi, maaş hisseleri oranında gerçekleştirilecek.
Sürekli iş göremezlik geliri alanlara yapılacak ödemeler ise raporlarında yer alan oranlar dikkate alınarak belirlenecek.
5 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
İkinci ikramiye ödemesi olan Kurban Bayramı ikramiyeleri ödemelerinin ise mayıs ayında yapılması planlanıyor. Bu ödemeden yararlanmak isteyenlerin en geç 30 Nisan 2026’ya kadar emeklilik başvuru dilekçelerini vermiş olmaları gerekiyor.
Bu yıl 27-30 Mayıs tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı öncesinde, ödemelerin 18-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.