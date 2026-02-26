Yeni emekli olacaklar dikkat: Bayram ikramiyesi başvurusu için son tarih ne zaman?

Bayram ikramiyesinde artışa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 2025’te 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin bu yıl 5 bin TL’ye çıkarılabileceği öngörülüyor.

Öte yandan ikramiyenin 5 bin 500 TL ya da 6 bin TL seviyesine yükseltilebileceğine yönelik tahminler de bulunuyor.

