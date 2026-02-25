Akbank temettü kararını duyurdu

Akbank T.A.Ş., 24 Şubat 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen 57,25 milyar TL net dönem kârı üzerinden temettü dağıtım kararı aldı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 24.02.2026 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar gereğince; Bankamızın 2025 yılı faaliyetlerinden sağlanan 57.247.060.569,93 TL.'lik net kârdan;

· Ortaklarımıza, 31 Aralık 2025 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı ve 11.189.360.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %220,18'i olan 11.449.360.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılması,

· Nakit kâr payı ödemelerine 26 Mart 2026 tarihinden itibaren başlanılması,

· Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 74.048.994,83 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve Kanuni Yedek Akçe olarak 1.118.936.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e aktarılması,

hususlarının, Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.