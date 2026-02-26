ARA
Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan iki hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.


1 bedelli 1 bedelsiz: 2 hissenin fiyatında düzeltme var (26 Şubat)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI) paylarının fiyatında, bedelli sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI)

%150 Bedelli Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 1,592 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
 

Açıklamaya göre, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL)

%1900 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 2,34 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

