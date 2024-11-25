Seçim mutsuzlarına '1 euro'ya ev teklif ediyorlar

CNN'nin haberine göre İtalya'nın kırsal kesimindeki birçok yer gibi Ollolai de uzun zamandır nüfusun azalmasından muzdarip. İtalyan kasabası bir süredir dışarıdan gelenleri buraya taşınmaya ikna etmeye çalışıyor. Bu nedenle de harap evleri 1 euro kadar düşük bir fiyata satıyor.

Ollolai idarecileri şimdi yeni bir internet sitesi hazırlamış ve hedeflerinde özellikle ABD seçimlerinin sonucundan mutsuz olanlar var. Sitede "“Küresel siyaset sizi yıprattı mı? Yeni fırsatlar yakalarken daha dengeli bir yaşam tarzını benimsemek mi istiyorsunuz?" diyorsunuz ve Sardunya'nın büyüleyici cennetinde yeni bir hayat vadediliyor.

'ÖZELLİKLE ABD'Lİ SEÇMENLER İÇİN OLUŞTURULDU'

Belediye Başkanı Francesco Columbu CNN'e yaptığı açıklamada, web sitesinin özellikle başkanlık seçimlerinin ardından Amerikalı seçmenleri çekmek için kurulduğunu; Amerikalıların toplumunu canlandırmaya yardımcı olacak en iyi insanlar olduğuna inandığını söylüyor. Columbu, “Biz her şeyden önce Amerikalıları istiyoruz ve onlara odaklanacağız. Elbette diğer ülkelerden insanların başvurmasını yasaklayamayız, ancak Amerikalılara hızlı bir prosedür uygulanacak. Ollolai'yi canlandırmamıza yardımcı olmaları için onlara güveniyoruz" diyor.

3 TÜR EV VAR

Habere göre şu an kasabada 3 kademeli konaklama imkanı sunuluyor. Belirli dijital göçebelere ücretsiz geçici evler, tadilata ihtiyaç duyan 1 euroluk evler ve 100.000 avroya (105.000 dolar) varan fiyatlarla taşınmaya hazır evler.

Belediye başkanı, müteahhit ve inşaat işçisi bulunmasına ve gerekli evrak işlerinin yapılmasına kadar, alıcılara satın alma işleminin her adımında rehberlik etmek üzere özel bir ekip kurduğunu; boş konutların fotoğraf ve planlarının yakında internet sitesine yükleneceğini söyledi.

CNN'in haberine göre geçtiğimiz yüzyılda Ollolai'nin nüfusu 2.250'den 1.300'e düştü. Birçok aile zor ekonomik dönemlerde iş ve daha iyi hayat arayışıyla köyü terk etti. Son yıllarda nüfus daha da azalarak 1.150'lere kadar düştü.

