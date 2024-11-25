ARA
DOLAR
34,56
0,10%
DOLAR
EURO
36,23
0,47%
EURO
GRAM ALTIN
2968,47
-1,68%
GRAM ALTIN
BIST 100
9632,19
0,86%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Seçim mutsuzlarına '1 euro'ya ev teklif ediyorlar

ABD'de Donald Trump'ın kazanmasının ardından mutsuz olanlara ilginç teklif...

25 Kasım 2024 | 09:09
Son Güncellenme: 25 Kasım 2024 | 09:10
Seçim mutsuzlarına '1 euro'ya ev teklif ediyorlar

CNN'nin haberine göre İtalya'nın kırsal kesimindeki birçok yer gibi Ollolai de uzun zamandır nüfusun azalmasından muzdarip. İtalyan kasabası bir süredir dışarıdan gelenleri buraya taşınmaya ikna etmeye çalışıyor. Bu nedenle de harap evleri 1 euro kadar düşük bir fiyata satıyor.

Ollolai idarecileri şimdi yeni bir internet sitesi hazırlamış ve hedeflerinde özellikle ABD seçimlerinin sonucundan mutsuz olanlar var. Sitede "“Küresel siyaset sizi yıprattı mı? Yeni fırsatlar yakalarken daha dengeli bir yaşam tarzını benimsemek mi istiyorsunuz?" diyorsunuz ve Sardunya'nın büyüleyici cennetinde yeni bir hayat vadediliyor.

'ÖZELLİKLE ABD'Lİ SEÇMENLER İÇİN OLUŞTURULDU'

Belediye Başkanı Francesco Columbu CNN'e yaptığı açıklamada, web sitesinin özellikle başkanlık seçimlerinin ardından Amerikalı seçmenleri çekmek için kurulduğunu; Amerikalıların toplumunu canlandırmaya yardımcı olacak en iyi insanlar olduğuna inandığını söylüyor. Columbu, “Biz her şeyden önce Amerikalıları istiyoruz ve onlara odaklanacağız. Elbette diğer ülkelerden insanların başvurmasını yasaklayamayız, ancak Amerikalılara hızlı bir prosedür uygulanacak. Ollolai'yi canlandırmamıza yardımcı olmaları için onlara güveniyoruz" diyor.

3 TÜR EV VAR

Habere göre şu an kasabada 3 kademeli konaklama imkanı sunuluyor. Belirli dijital göçebelere ücretsiz geçici evler, tadilata ihtiyaç duyan 1 euroluk evler ve 100.000 avroya (105.000 dolar) varan fiyatlarla taşınmaya hazır evler.

Belediye başkanı, müteahhit ve inşaat işçisi bulunmasına ve gerekli evrak işlerinin yapılmasına kadar, alıcılara satın alma işleminin her adımında rehberlik etmek üzere özel bir ekip kurduğunu; boş konutların fotoğraf ve planlarının yakında internet sitesine yükleneceğini söyledi.

CNN'in haberine göre geçtiğimiz yüzyılda Ollolai'nin nüfusu 2.250'den 1.300'e düştü. Birçok aile zor ekonomik dönemlerde iş ve daha iyi hayat arayışıyla köyü terk etti. Son yıllarda nüfus daha da azalarak 1.150'lere kadar düştü.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2968,47 -1,68%
  • ALTIN ONS 2672,1 -1,56%
  • BIST 100 9632,19 0,86%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,611 0,282%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39633 -0,10302%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 103,66 0,3706%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,5554 0,1017%
  • EURO/DOLAR 1,0473 -0,0849%
  • EURO/TURK LIRASI 36,2331 0,4664%
  • STERLIN/DOLAR 1,25666 -0,2037%
Borsa Haberleri
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Özyaşar Tel'den (OZYSR) 'haber ve söylentilere' ilişkin açıklama
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (22.11.2024)
Borsa, altın, dolar, fonlar... Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Çimentaş (CMENT) temettü teklifini duyurdu
Borsa şirketi, yatırımcıları zarara uğratanların tespiti için SPK’ya başvurdu
Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
Papilon Savunma'dan (PAPIL) bedelsiz açıklaması
GERİ
İLERİ
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Özyaşar Tel'den (OZYSR) 'haber ve söylentilere' ilişkin açıklama
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (22.11.2024)
Borsa, altın, dolar, fonlar... Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Çimentaş (CMENT) temettü teklifini duyurdu
Borsa şirketi, yatırımcıları zarara uğratanların tespiti için SPK’ya başvurdu
Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
Papilon Savunma'dan (PAPIL) bedelsiz açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL