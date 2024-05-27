SpaceX hisse satışı planlıyor

Bloomberg’in yakın kaynaklar, SpaceX'in Haziran ayında başlayabilecek bir ihale teklifini tartıştığını söyledi. Kaynaklardan biri, yaklaşmakta olan ihale teklifi fiyatının henüz belirlenmediğini ancak SpaceX'in hisse başına 108 ila 110 dolar arasında teklif vermeyi değerlendirdiğini söyledi.

200 milyar dolarlık bir değerleme, şirketin en son ihale teklifiyle elde ettiği 180 milyar dolarlık değerlemeye göre artış teşkil ediyor.

SpaceX şimdiden piyasa değeri açısından dünyanın en büyük halka açık şirketlerinden bazılarıyla aynı seviyede.

Kaynaklar ayrıca, şartların kesinleşmediğini ve ihale teklifinin boyutunun alıcının şartlarına bağlı olarak değişebileceğini kaydetti.

Musk, X'te yayımladığı bir gönderide periyodik ihale tekliflerine atıfta bulunarak "Çalışanlar ve yatırımcılar için her 6 ayda bir likidite turları yapıyoruz" demişti.