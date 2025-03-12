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Tarife savaşı: Kanada'dan misilleme var

Kanada yönetimi, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme olarak, ülkeden yapılan 29,8 milyar Kanada doları tutarındaki ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

12 Mart 2025 | 18:46
Tarife savaşı: Kanada'dan misilleme var

Kanada Maliye Bakanı Dominic LeBlanc, basın toplantısında, ABD'nin tarifelerine karşı alınan önlemleri açıkladı.

ABD yönetiminin çelik ve alüminyuma yönelik son tarifelerinin "başarılı bir ticaret ortaklığına" zarar verdiğini belirten LeBlanc, Kanada'nın çelik ve alüminyum endüstrilerinin haksız şekilde hedef alındığını söyledi.

LeBlanc, 13 Mart itibarıyla ABD'den yapılan 29,8 milyar dolar tutarındaki ithalata yüzde 25 oranında karşılıklı tarifeler uygulayacaklarını belirtti.

Bunun 12,6 milyar dolar değerindeki çelik ürünlerini, 3 milyar dolarlık alüminyum ürünlerini ve 14,2 milyar dolarlık ek ABD mallarını içerdiğini dile getiren LeBlanc, bu tarifelerin 4 Mart'ta uygulamaya konulan ABD tarifelerine karşılık olarak Kanada'nın ABD'den yaptığı 30 milyar Kanada doları değerindeki ithalata uygulanan yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerine ek olarak uygulanacağını bildirdi.

LeBlanc, ABD tarifelerinin bazı türev ürünlerdeki çelik ve alüminyum içeriklerine de uygulanacağını öğrendiklerini, hükümetin bu durumu da değerlendirdiğini ve bu önleme karşı ek tarifeler uygulamayı da düşünebileceğini ifade etti.

- Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifeleri uygulanmaya başlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi bugün yürürlüğe girdi.

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi ise 4 Mart'ta uygulanmaya başlanmıştı.

Bunun üzerine Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin uyguladığı yüzde 25 oranındaki tarifelere karşılık Kanada'nın 155 milyar Kanada doları değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıklamıştı. Trudeau, bu vergilerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallara hemen, geri kalan 125 milyar Kanada doları tutarındaki ürünlere ise 21 gün içinde uygulanacağını belirtmişti.

Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması ile uyumlu mallar için 2 Nisan'a kadar muafiyet tanımıştı.

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12 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
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