Fransa'nın güneybatısında bulunan Mauvezin-sur-Gupie isimli küçük bir köyde yaşayan 18 yaşındaki Lucas Wafflart, aylardır büyükbabasının çiftliğini kurtarmak için mücadele ediyordu. Lucas'ın çabaları sonuç verdi ve yapılan açık artırmada 115 bin euro karşılığında çiftliği satın alabildi.

Halktan ihaleye katılmamaları istendi

Lucas'ın büyükbabasının çiftliği Fransa’nın güneybatısında, Bordeaux ile Toulouse arasında yer alan ve tarımsal üretimiyle tanınan Lot-et-Garonne bölgesinde bulunuyor. Ancak çiftliğin bir süre önce iflas etmesi üzerine satışa çıkarılmasına karar verildi.

Ailenin satış bedelini karşılayamaması üzerinde yerel tarım odası halka çağrıda bulundu. Halktan Lucas'a adil bir şans tanınması için ihaleye katılmamaları talep edildi.

Bu çağrı kısa sürede karşılık buldu. Birçok kişi genç çiftçi Lucas'a destek verdiklerini açıkladı. İlk açık artırma ise temmuz ayında yapıldı. Bölge sakini bir kişinin daha yüksek teklif vermesi ve daha sonra teklifi geri çekmesi üzerine ilk açık artırma durduruldu.

Devreye yardım kuruluşu girdi

Yapılan ikinci açık artırmada bu sefer başka bir katılımcı teklifte bulundu. Ancak devreye 2005 yılında Tarım Odası tarafından zor durumdaki çiftlikleri kurtarmak amacıyla kurulan Plan Rouge Agricole adlı tarım kuruluşu girdi ve Lucas Wafflart adına 115 bin euroya ihaleyi kazandı.

Çiftliğin resmi olarak kendisine devredilmesini bekliyor

Konuya ilişkin Fransız çiftçi sendikası Coordination Rurale’in başkanı José Pérez, yerel gazete Le Républicain Lot-et-Garonne’a bir açıklama yaptı. Pérez “Fiyatın bu kadar yükseltilmiş olmasından dehşete düştük. Çiftçilerin yaşamı söz konusu olduğunda bazı insanların vicdanı yok,” dedi.

Lucas, tarım eğitimini tamamladıktan sonra Plan Rouge Agricole tarafından çiftliğin resmi olarak kendisine devredilmesi bekleniyor. Bu şekilde büyükbabasının mirasını devralacak ve kırsal tarım geleneğini yaşayabilecek.