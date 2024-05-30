Titan faciasından sonra bu kez emlak kralı Titanik enkazına gidiyor

Titan faciasından sonra Titanik enkazına inmeyi planlayan 2 milyarder daha var. İşte detaylar:



1 FACİADAN 1 YIL SONRA Geçtiğimiz yıl OceanGate'e ait dalgıç aracı Titan, Titanik enkazına inmek için yola çıkmış ancak bir iç patlama yaşanmıştı. Faciada Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet yaşamlarını yitirmişti. Faciadan bir yıl sonra bir ABD'li milyarder tekrar Titanik enkazına inmeyi planlıyor: Ohio'lu 74 yaşındaki emlak kralı ve milyarder Larry Connor... Connor, ABD'de bir gayrimenkul yatırım şirketi olan Connor Group'un sahibi.

2 AMACI NE? Independent'ın haberine göre otomobil yarışları ve uzay merakıyla tanınan; derin deniz kaşifi Connor, Titan faciasından sonra Titanik enkazına giden ilk kişi olmak istiyor. Milyarder Connor, Titanik'in enkazına güvenli ve insanlı yolculukların mümkün olduğunu kanıtlamak amacıyla Atlantik deniz tabanına, OceanGate seferinin enkazını geçerek gitmeyi planladığını açıkladı.

3 YANINDA BİR MİLYARDER DAHA VAR BBC'nin haberine göre Connor bu planında yalnız değil. Denicilik şirketi Triton Submarines'in kurucu ortağı Patrick Lahey de bu planı onunla birlikte paylaşıyor. İkili, Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki gemi enkazını görmek için yaklaşık 3 bin 800 metre derinliğe inebilecek bir denizaltı götürmek istediklerini söylüyor.