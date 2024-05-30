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  • Titan faciasından sonra bu kez emlak kralı Titanik enkazına gidiyor

Titan faciasından sonra bu kez emlak kralı Titanik enkazına gidiyor

Titanik faciasının üzerinden yıllar geçti ama Titanik'e olan ilgi bitmiyor... Geçen yıl yaşanan Titan faciasının üzerinden 1 yıl geçmişken bu kez ABD'li bir milyarder Titanik enkazına inmeyi planlıyor.

30 Mayıs 2024 | 00:29
Son Güncellenme: 30 Mayıs 2024 | 00:30
Titan faciasından sonra bu kez emlak kralı Titanik enkazına gidiyor

Titan faciasından sonra Titanik enkazına inmeyi planlayan 2 milyarder daha var. İşte detaylar:
 

1 FACİADAN 1 YIL SONRA

FACİADAN 1 YIL SONRA Geçtiğimiz yıl OceanGate'e ait dalgıç aracı Titan, Titanik enkazına inmek için yola çıkmış ancak bir iç patlama yaşanmıştı. Faciada Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet yaşamlarını yitirmişti. Faciadan bir yıl sonra bir ABD'li milyarder tekrar Titanik enkazına inmeyi planlıyor: Ohio'lu 74 yaşındaki emlak kralı ve milyarder Larry Connor... Connor, ABD'de bir gayrimenkul yatırım şirketi olan Connor Group'un sahibi.

2 AMACI NE?

AMACI NE? Independent'ın haberine göre otomobil yarışları ve uzay merakıyla tanınan; derin deniz kaşifi Connor, Titan faciasından sonra Titanik enkazına giden ilk kişi olmak istiyor. Milyarder Connor, Titanik'in enkazına güvenli ve insanlı yolculukların mümkün olduğunu kanıtlamak amacıyla Atlantik deniz tabanına, OceanGate seferinin enkazını geçerek gitmeyi planladığını açıkladı.

3 YANINDA BİR MİLYARDER DAHA VAR

YANINDA BİR MİLYARDER DAHA VAR BBC'nin haberine göre Connor bu planında yalnız değil. Denicilik şirketi Triton Submarines'in kurucu ortağı Patrick Lahey de bu planı onunla birlikte paylaşıyor. İkili, Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki gemi enkazını görmek için yaklaşık 3 bin 800 metre derinliğe inebilecek bir denizaltı götürmek istediklerini söylüyor.

4 GİTMEYİ PLANDIKLARI DALGIÇ

GİTMEYİ PLANDIKLARI DALGIÇ İki milyarder bu dalışta Triton 4000/2 Abyssal Explorer adlı bir denizaltı kullanmayı planlıyor. BBC'nin haberine göre'4000', metre cinsinden denizaltının güvenli bir şekilde dalabileceği derinliği ifade ediyor. Titan denizaltısı karbon fiberden inşa edilmişti ve sadece bin 300 metreye kadar onaylanmıştı. Connor Grup'tan yapılan açıklamada dalışın denizaltının yetkili bir organizasyon tam onay alması halinde gerçekleşeceği belirtiliyor. Dalış için resmi bir tarih ise paylaşılmadı.
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