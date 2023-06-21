ABD Sahil Güvenliği, 6,4 metre uzunluğundaki "Titan" isimli denizaltının Kanada'daki Newfoundland Adası'nın St John's şehrinden hareket ettiğini ve 18 Haziran'da yapılan dalıştan 1 saat 45 dakika sonra denizaltı ile irtibatın kesildiğini açıklamıştı. Arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç alınamadı. İşte detaylar:

İNGİLİZ MİLYARDER İLE PAKİSTAN'IN EN ZENGİN İSİMLERİNDEN BİRİ DE DENİZALTIDA

Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistan'ın en zengin insanlarından Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO'su Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

1 Soldan sağa: Hamish Harding, Shahzada Dawood, Paul-Henri Nargeolet ve Stockton Rush / Kaynak:CNN

2 OLAY ÖNCESİ İngiliz milyarder Hamish Harding'in sahibi olduğu Action Aviation olay öncesi Twitter hesabından "Denizaltı başarıyla hareket etti, Hamish şu anda dalıyor" mesajı ile fotoğraflar paylaşmıştı.

3 40 SAATEN AZ HAVA KALDI Sahil Güvenlik yetkilileri, enkazı görmeye giderken kaybolan kayıp denizaltında "yaklaşık 40 saatlik solunabilir hava" kaldığını tahmin ediyor. Yetkililer denizaltının Pazar günü yaptığı dalıştan 1 saat 45 dakika sonra bağlantısını kaybettiğini söyledi. O sırada denizaltının yaklaşık 96 saatlik yaşam desteğine sahip olduğu tahmin ediliyordu. Birinci Sahil Güvenlik Bölgesi'nden Yüzbaşı Jamie Frederick Salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Bu ilk rapora göre yaklaşık 40 saatlik solunabilir hava kaldığını biliyoruz" dedi.

4 ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR ABD Donanmasından yapılan açıklamada, arama için uçak ya da küçük boyutlu gemilerin, ağır ve büyük nesnelerin deniz altından çıkarılması için tasarlanan "FADOSS" isimli gemi kurtarma sisteminin tahsis edileceği belirtildi.

5 FRANSA ARAMA ROBOTU GÖNDERDİ Fransa, 1912’de buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarına destek için bir gemi ile su altı arama robotu gönderdi. Fransız basınındaki haberlere göre, Denizlerden Sorumlu Bakan Herve Berville, Fransız Deniz Araştırmaları Enstitüsü Ifremer'in "Atalante" isimli gemisi ile su altı arama robotunu Atlantik Okyanusu'na gönderdi. Okyanusta 4 bin metre derinliğe kadar dalabilen robotun çarşamba günü TSİ 21.00'de bölgeye varması bekleniyor.

6 KEŞİF GEZİSİYDİ Turistik denizaltı sekiz günlük bir Titanik keşif gezisinin parçasıydı. Arama, Cape Cod sahilinden yaklaşık 900 mil açıkta, gemi enkazının bulunduğu yere odaklanmış durumda. Yetkililer, denizaltıyı bölgeye taşıyan destek gemisi Polar Prince ile bağlantısını kaybettiğini söyledi.

7 Titanik, Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü "Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı. Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü. Kazada bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece bin 178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı. Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.

8 Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.