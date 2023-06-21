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'Titan' için güvensiz diyen çalışan işten çıkarılmış

Titanik'in enkazını ziyaret ederken iletişimi kesilen Titan denizaltısından Pazar gününden beri haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

21 Haziran 2023 | 11:25
Son Güncellenme: 21 Haziran 2023 | 11:39
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'Titan' için güvensiz diyen çalışan işten çıkarılmış

1912’de buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltı Titan'ı arama çalışmaları sürerken yolcular için vakit daralıyor. 

Turistik denizaltıda havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş adamı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO'su Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor. 

Euronews'in haberine göre OceanGate Expeditions, deniz yüzeyinden 3,8 kilometre derinlikte yatan Titanik'in batığına 2021 yılından bu yana üç yıldır tur düzenliyor. Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

BBC'nin ABD mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre kayıp denizaltıyı işleten şirket OceanGate'de çalışan bir denizaltı uzmanı, 2018'de olası güvenlik sorunları konusunda uyarıda bulunmuş.

Habere göre David Lochridge, firma için çalışmak üzere İskoçya'dan Washington eyaletine taşındı.

Ancak bir yıldan kısa bir süre sonra, patronlarını Titan'ın karbon gövdesindeki kusurların daha katı testler yapılmadan tespit edilemeyebileceği konusunda uyardı ve şirketi gemiyi dışarıdan bir kuruma onaylatmaya çağırdı. Bir rapor yazana ve birkaç yetkiliyle bir toplantıya çağrılana kadar, kayıp denizaltıda bulunan OceaGate CEO'su Stockton Rush dahil sözlü uyarılarının dikkate alınmadığını söyledi.

OceanGate, Lochridge'i 2018'de işten çıkartarak yanıt vermiş. Habere göre şirket, gizli bilgileri ifşa ettiği için ona dava açtı ve denizaltı uzmanı, haksız işten çıkarma nedeniyle karşı dava açtı. Mahkeme belgeleri ayrıca Lochridge'in Titan'ın ileri görüş penceresinin üreticilerinin onu yalnızca 1.300 metre derinliğe kadar onayladığını öğrendiğini belirtiyor. Titanik enkazı okyanus yüzeyinin 3.800 metre altında yatıyor.

Lochridge, avukatı aracılığıyla yorum yapmaktan kaçındı.


 

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