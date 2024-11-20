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Trump aday gösterdi: Doktor Mehmet Öz'e yeni görev

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, doktor Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğüne aday gösterdiğini bildirdi.

20 Kasım 2024 | 01:51
Son Güncellenme: 20 Kasım 2024 | 02:18
Trump aday gösterdi: Doktor Mehmet Öz'e yeni görev

Trump, Amerika'nın ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla baş etme noktasında Öz'den daha nitelikli bir doktorun olmadığını belirtti.

Dr. Öz'ün Harvard Üniversitesi ile başlayan eğitim hayatına ve kariyerine atıflar yapan Trump, Öz'ün Amerikan sağlık sistemi içindeki birçok sorunu çözebileceğini vurguladı.

Trump, yaptığı açıklamada “Dr. Öz'ü uzun yıllardır tanıyorum ve ülkemizin yeniden büyük ve sağlıklı olabilmesi için Amerika'daki herkesin mümkün olan en iyi sağlık hizmetini almasını sağlamak üzere mücadele edeceğinden eminim" dedi. Kalp cerrahı ve televizyoncu olan Öz, Trump'ın desteğiyle 2022'de Pennsylvania'da Senato için adaylığını koymuş, şu anki Demokrat Senatör John Fetterman'a karşı kaybetmişti.

Trump, 2018 yılında Mehmet Öz'ü Spor, Fitness ve Beslenme Başkanlık Konseyi'ne atamıştı.

MEHMET ÖZ'DEN İLK MESAJ

Mehmet Öz ise X hesabından yaptığı açıklamada "CMS'ye liderlik etmek üzere aday gösterilmekten onur duyuyorum" dedi.

ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak bir program olarak işliyor. ABD'de federal hükümet, 2023 yılında Medicaid programı kapsamında 860 milyar dolar, Medicare kapsamında ise 848 milyar dolarlık harcama yapmıştı.

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