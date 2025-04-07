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Trump'tan tarifelere savunma: ‘Bazen ilaç gerekir’

ABD Başkanı Donald Trump, piyasaların tarifelere tepkisine ilişkin "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir." dedi.

07 Nisan 2025 | 09:36
Trump'tan tarifelere savunma: ‘Bazen ilaç gerekir’

Florida'dan Washington'a yaptığı seyahat sırasında Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklama yapan Trump, tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir muhabirin "Piyasalarda, bir noktada tolere etmeyeceğiniz bir acı var mı?" sorusuna Trump, "Bence sorunuz çok aptalca. Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir." yanıtını verdi.

‘ÇİN İLE TİCARET AÇIĞI SORUNUNU ÇÖZMEDİKÇE ANLAŞMA YAPMAYACAĞIM’

Trump, ABD'nin bazı ülkelerle milyar dolarları aşan ticaret açıkları olduğunu belirterek, Çin ile olan açığın ise trilyon dolar olduğunu söyledi.

ABD'nin Çin ile olan ticaret açığını çözmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Her yıl Çin'e karşı yüz milyarlarca dolar kaybediyoruz ve bu sorunu çözmedikçe bir anlaşma yapmayacağım. Çin ile anlaşmaya hazırım, ama onların bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Çin ile çok büyük bir ticaret açığı problemimiz var." ifadelerini kullandı.

Trump, Çin, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerle yaşadıkları ticaret açığı sorununu çözmek istediklerini dile getirerek, "Eğer bu konuyu konuşmak istiyorlarsa, konuşmaya açığım. Ama aksi takdirde, neden konuşmak isteyeyim ki?" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, "Dünyanın her yerinden, Avrupa'dan, Asya'dan birçok liderle konuştum. Bir anlaşma yapmak için can atıyorlar." dedi.

‘BİR GÜN İNSANLAR TARİFLERİN ÇOK GÜZEL OLDUĞUNU ANLAYACAK’

Öte yandan Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Çin, AB ve diğer birçok ülkeyle büyük mali açıkları olduğunu belirtti.

Trump, "Bu sorunu çözmenin tek yolu, şu anda ABD'ye on milyarlarca dolar kazandıran tarifeler. Bunlar halihazırda yürürlükte ve görülmesi güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bu ülkelerle ticaret açığının Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde arttığını savunan Trump, "Bunu tersine çevireceğiz, hem de çok hızlı bir şekilde. Bir gün insanlar ABD için tariflerin çok güzel bir şey olduğunu anlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
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