Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Uzaktan çalışmada yeni dönem resmen başladı

Uzaktan çalışma modeline ilişkin yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeyle uzaktan çalışmaya yönelik yeni esaslar belirlenirken, uygulamanın kimleri kapsayacağı ve çalışma sisteminde nelerin değişeceği de merak konusu oldu.
Peki, uzaktan çalışma düzenlemesi neleri kapsıyor? Yeni dönemde çalışanları hangi değişiklikler bekliyor? İşte ayrıntılar...
1 Uzaktan çalışmada yeni dönem resmen başladı
Uzaktan çalışma sistemine yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeyle çalışmanın belirli bir kısmının işyerinde, diğer kısmının ise uzaktan gerçekleştirilmesine yönelik uygulama mevzuatta açık şekilde tanımlandı.
2 Hibrit çalışmada günler netleşecek
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin 9'uncu maddesinde yapılan değişiklikle hibrit çalışma sisteminin uygulanma şekli yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre, çalışanın işyerinde bulunacağı günler ile uzaktan çalışacağı günlerin iş sözleşmesinde açıkça belirtilmesi gerekecek.
3 Çalışma günleri ve saatleri sözleşmede yer alacak
İş sözleşmesinde çalışma saatlerine ilişkin bilgiler de açık şekilde belirtilecek. Bu kapsamda, haftalık çalışma planında hangi gün ve saatlerde çalışılacağı işveren ile çalışan arasında önceden kararlaştırılabilecek.
4 Esnek çalışma daha önce gündeme gelmişti
Söz konusu değişiklik, esnek çalışma modellerinin son dönemde yeniden gündeme gelmesinin ardından hayata geçirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldığı bir televizyon programında, özellikle gençlere yönelik daha esnek çalışma seçeneklerinin gündemde bulunduğunu ifade etmişti.
Şimşek, daha önceki açıklamalarında ise kamu sektöründe esnek ve uzaktan çalışma uygulamalarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılacağını bildirmişti.
5 Orta Vadeli Program'da da yer aldı
Uzaktan çalışma uygulamasına, 6 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da da yer verildi.
Program kapsamında, iş ve yaşam arasındaki uyumun güçlendirilmesi ve çalışanların verimliliğinin artırılması için çalışma günlerinin yeniden düzenlenmesi ile esnek süreli istihdam modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceği kaydedildi.
6 Esnek çalışma ne anlama geliyor?
Esnek çalışma modeli, çalışanların belirli bir mesai saatine veya tek bir çalışma yerine bağlı olmadan, işin özelliklerine göre çalışma süresi ve yerinin düzenlenmesine dayanıyor.
Yapılan değişiklikle, haftanın belirli günlerinde işyerinden, diğer günlerinde ise uzaktan çalışmayı içeren hibrit sistemin iş sözleşmelerinde açık şekilde düzenlenebilmesine imkan sağlandı.