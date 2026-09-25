Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Uzaktan çalışmada yeni dönem resmen başladı

Esnek çalışma modeli, çalışanların belirli bir mesai saatine veya tek bir çalışma yerine bağlı olmadan, işin özelliklerine göre çalışma süresi ve yerinin düzenlenmesine dayanıyor.

Yapılan değişiklikle, haftanın belirli günlerinde işyerinden, diğer günlerinde ise uzaktan çalışmayı içeren hibrit sistemin iş sözleşmelerinde açık şekilde düzenlenebilmesine imkan sağlandı.