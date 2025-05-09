Ünlü milyarderin şirketi patent başvurusundan geri adım attı

Hindistan, Pakistan'a düzenlediği füze saldırısına Operation Sindoor adını vermişti. CNN'nin haberine göre ise Reliance, Çarşamba günü ticari marka başvurusunda bulundu. Başvuruda, ticari markanın ses, video, yayıncılık, konserler ve daha fazlası gibi "eğlence sağlama" amacıyla kullanılacağı belirtiliyordu. Ancak ekran görüntüleri kısa sürede internette yayılınca sosyal medya kullanıcıları şirketin bu hamlesine tepki gösterdi.

'YETKİSİZ BİR ÇALIŞAN' SAVUNMASI

Reliance Industries, Cuma günü yaptığı açıklamada, Operation Sindoor (Sindoor Operasyonu) ifadesi için yapılan marka tescil başvurusunun, şirketin bir alt birikimindeki yetkisiz bir personel tarafından tarafından yanlışlıkla yapıldığı savunuldu ve başvurunun geri çekildiği belirtildi.

CNN'in haberine göre Sindoor kelimesi, evli Hindu kadınların saçlarının ayrım yerine sürdükleri kırmızı toz olan sindoor’a gönderme yapıyor. Bu geleneksel sembol, evliliği ve eşin hayatta olduğunu temsil ediyor. CNN'in makalesinde şu yorum yapılıyor: "Bu ismin seçimi, Nisan ayında Hindistan yönetimindeki Keşmir’de sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıda birçok kadının eşlerini kaybederek dul kalmasının ardından özel bir anlam taşıyor.

