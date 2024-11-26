ARA
DOLAR
34,64
-0,00%
DOLAR
EURO
36,42
0,10%
EURO
GRAM ALTIN
2932,47
0,04%
GRAM ALTIN
BIST 100
9636,12
-0,25%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Ünlü yatırımcı ölümünden sonra servetine ne olacağını açıkladı

Ünlü yatırımcı ölümünden sonra servetine ne olacağını açıkladı

Ünlü yatırımcı Warren Buffett, ölümünden sonra serveti için şimdiye kadarki en ayrıntılı planını paylaştı.

26 Kasım 2024 | 21:36
Ünlü yatırımcı ölümünden sonra servetine ne olacağını açıkladı

Berkshire Hathaway CEO'su, 94 yaşındaki ünlü yatırımcı hissedarlarına gönderdiği mektupta bir zamanlar rahmetli ilk eşinin kendisinden daha uzun yaşamasını ve servetlerini nasıl dağıtacaklarına onun karar vermesini umduğunu söyledi.Buffett, 60'lı ve 70'li yaşlarında olan üç çocuğunun babalarının servetinin hangi hayırseverlik amaçlarına bağışlanacağına karar verecek kadar uzun yaşamalarını umduğunu da aktardı. Mektuba göre  Buffett öldüğünde, servetinin nasıl bağışlanacağına oybirliğiyle karar verme görevi onlarda olacak.

Buffett, çocuklarının servetinin kaderine karar verememesi ihtimaline karşı, üç potansiyel halef mütevelli heyeti de belirledi. Mektupta bu kişilerin isimlerini vermedi ancak yaşlarının çocuklarından küçük olduğunu belirtti.

Buffett, Forbes dergisine göre değeri 150 milyar doları aşan kalan servetinin yüzde 99,5'ini öldüğünde kızı ve iki oğlunun yöneteceği bir hayır kurumuna bağışlamayı planlıyor. Ünlü yatırımcı mektupta "Çocuklarımın beklenen yaşam süreleri 2006'daki vaatten bu yana önemli ölçüde azaldı. Hiçbir zaman bir hanedan yaratmak peşinde koşmak istemedim" diyor.

Reuters'a göre Buffett ayrıca pazartesi günü dört aile vakfına yaklaşık 1,14 milyar dolar değerinde Berkshire hissesi, yani 1.600 adet A sınıfı hisse bağışladı. CNN haberinde "Buffett ayrıca şirketinin 1.600 adet A sınıfı hissesini 2,4 milyon adet B sınıfı hisseye dönüştüreceğini açıkladı. CNN'in haberine göre bu hisselerden 1,5 milyonu merhum ilk eşinin adını taşıyan Susan Thompson Buffett Vakfı'na ve 300.000'i çocuklarının yönettiği üç vakfa bağışlanacak. Hepsi yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde" diyor.

Buffett, 150 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetini istikrarlı bir şekilde bağışlama sözü vermişti. Geri kalanının da ölümünden sonra bağışlanacağını söylemişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2932,47 0,04%
  • ALTIN ONS 2632,82 0,04%
  • BIST 100 9636,12 -0,25%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,027 -0,028%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40564 -0,07322%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 105,5 1,66%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,6436 -0,004%
  • EURO/DOLAR 1,049 0,0849%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4166 0,0958%
  • STERLIN/DOLAR 1,25681 0,08083%
Borsa Haberleri
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Borsada yarın 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Papilon Savunma (PAPIL) bedelsiz tarihi belli oldu
Kuyaş Yatırım (KUYAS) bedelsiz tarihi belli oldu
Hitit Bilgisayar (HTTBT) bedelsiz tarihi belli oldu
İnfo Yatırım (INFO) bedelsiz tarihi belli oldu
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
SPK başkanı duyurdu: Açığa satış yasağı kalkacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
YEO Teknoloji (YEOTK) bedelsiz tarihi belli oldu
Tüpraş'tan (TUPRS) KAP'a dünkü yangınla ilgili açıklama var
GERİ
İLERİ
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Borsada yarın 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Papilon Savunma (PAPIL) bedelsiz tarihi belli oldu
Kuyaş Yatırım (KUYAS) bedelsiz tarihi belli oldu
Hitit Bilgisayar (HTTBT) bedelsiz tarihi belli oldu
İnfo Yatırım (INFO) bedelsiz tarihi belli oldu
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
SPK başkanı duyurdu: Açığa satış yasağı kalkacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
YEO Teknoloji (YEOTK) bedelsiz tarihi belli oldu
Tüpraş'tan (TUPRS) KAP'a dünkü yangınla ilgili açıklama var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL