Wimbledon'da bu yıl rekor para ödülü dağıtılacak

Duyurulan rakam geçen yılın ödül miktarına göre %11,2'lik bir artış anlamına gelirken, tek erkekler ve tek kadınlar şampiyonlarının her biri yaklaşık 3 milyon dolar; ikinciler ise yaklaşık 1,5 milyon dolar alacak.

All England Club Başkanı Ian Hewitt, "Bu yıl Şampiyonalarda yarışan oyunculara, etkinliklerin çoğunda çift haneli artışlarla rekor para ödülü sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu dağıtımla amacımız, tekler şampiyonları ve ikincilerinin para ödüllerini 2019'da pandemi öncesindeki seviyelere döndürmek ve bunun yanı sıra etkinliğin ilk turlarında oyunculara hak ettikleri desteği sağlamaktır" dedi.

Bu yılki turnuva 3 Temmuz'da başlayacak ve 16 Temmuz'a kadar devam edecek.