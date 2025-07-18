Borlease Otomotiv AŞ (BORLS) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı (Yüzde 314,93775) almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 18 Temmuz 2025 olacak.

Şirket KAP'a şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

Şirketimizin 168.700.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, 700.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 700.000.000 TL'ye artırılmasına (%314,93776 oranında) ve artırılan 531.300.000 TL'nin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurunun onaylandığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-74844 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiş olup onaylı ihraç belgesi ile esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Gelinen aşamada, söz konusu iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.07.2025 tarihinde tescil edilmiştir. Bu doğrultuda, söz konusu iç kaynaklardan sermaye artırımı kapsamında, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18.07.2025 olarak belirlenmiş olup bu işlemlere ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvuru yapılacaktır.