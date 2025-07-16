Dev şirketin CEO'su yine hisse sattı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildiriye göre gerçekleşen bu satış, mart ayında onaylanan ve 6 milyon hisseye kadar satışa izin veren plan kapsamında yürütüldü.

CNBC'nin haberine göre Huang, hisse satışlarına haziran ayında başladı. Son satışıyla birlikte yıl başından bu yana toplam 1,2 milyon hisseyi elden çıkararak yaklaşık 190 milyon dolar kazanç sağladı.

Geçen yılki benzer bir plan çerçevesinde ise 700 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği bildirildi.

Nvidia kısa süre önce 4 trilyon dolar piyasa değerini aşarak, piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli şirketi olmuştu.