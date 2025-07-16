ARA
DOLAR
40,26
0,11%
DOLAR
EURO
46,62
0,03%
EURO
GRAM ALTIN
4302,94
0,19%
GRAM ALTIN
BIST 100
10164,63
-0,60%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dev şirketin CEO'su yine hisse sattı

Nvidia CEO’su Jensen Huang, 225 bin adet şirket hissesini daha satarak yaklaşık 37 milyon dolarlık gelir elde etti.

16 Temmuz 2025 | 17:13
Son Güncellenme: 16 Temmuz 2025 | 17:24
Dev şirketin CEO'su yine hisse sattı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildiriye göre gerçekleşen bu satış, mart ayında onaylanan ve 6 milyon hisseye kadar satışa izin veren plan kapsamında yürütüldü.

CNBC'nin haberine göre Huang, hisse satışlarına haziran ayında başladı. Son satışıyla birlikte yıl başından bu yana toplam 1,2 milyon hisseyi elden çıkararak yaklaşık 190 milyon dolar kazanç sağladı. 

Geçen yılki benzer bir plan çerçevesinde ise 700 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği bildirildi.

Nvidia kısa süre önce 4 trilyon dolar piyasa değerini aşarak, piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli şirketi olmuştu. 

İlgili Haberler
Dünyanın en değerli şirketinin CEO'su yapay zekayı nasıl kullanıyor?
Dünyanın en değerli şirketinin CEO'su yapay zekayı nasıl kullanıyor?
Teknoloji devinin CEO'su hisse sattı, serveti Warren Buffet ile yarışıyor
Teknoloji devinin CEO'su hisse sattı, serveti Warren Buffet ile yarışıyor
Piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket
Piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL