Yapay zeka devi alışverişten komisyon alacak

Şirket, kullanıcıların ChatGPT üzerinden yaptığı ürün alışverişlerinden komisyon alarak gelir elde etmeye hazırlanıyor.

San Francisco merkezli yapay zeka şirketi, halihazırda ChatGPT aracılığıyla çeşitli ürün önerilerinde bulunuyor ve kullanıcıları çevrim içi perakendecilere yönlendiriyor.

Nisan ayında duyurulan Shopify ortaklığıyla birlikte, bu yönlendirmelerin ödeme altyapısı da güçlendirildi.

Yeni sistemle birlikte, ChatGPT’ye bir ödeme altyapısı entegre edilmesi planlanıyor. Böylece kullanıcılar ürünleri doğrudan sohbet penceresi içinden satın alabilecek.

Business Standard'ta yer alan habere göre yeni modelde siparişi hazırlayan ve kargolayan satıcılar, OpenAI’ye belirli bir oran üzerinden komisyon ödeyecek.

E-ticaret özellikleri hala geliştirme aşamasında.