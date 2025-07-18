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SPK'ya bedelli başvurusunu duyurdu: Yüzde 300

Bir şirketten daha bedelli sermaye artırımı adımı var...

17 Temmuz 2025 | 18:38
Son Güncellenme: 18 Temmuz 2025 | 00:17
SPK'ya bedelli başvurusunu duyurdu: Yüzde 300

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret AŞ (KRTEK) bugün KAP'a bedelli sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusunu duyurdu.

Karsu Tekstil yüzde 300 oranında bedelli sermaye artırımı yapmak için SPK'ya başvurdu. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 07.07.2025 tarihli toplantısında almış olduğu, 35.100.498,42 TL olan çıkarılmış sermayenin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde %300 oranında 105.301.495,26 TL arttırılarak 140.401.993,68 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak 17.07.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na e-Başvuru Sistemi üzerinden başvuru yapılmıştır.

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