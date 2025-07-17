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Yarın 2 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak (18 Temmuz)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 2 hissede nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Temmuz. İşte o şirketler:

17 Temmuz 2025 | 18:26
Son Güncellenme: 17 Temmuz 2025 | 18:31
Yarın 2 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak (18 Temmuz)

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (BASGZ)
Pay başına brüt 2 TL, net 1,7 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Temmuz, ödeme tarihi ise 22 Temmuz 2025.

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. (GRSEL)
Şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7843136 TL, net 0,6666664 TL temettü dağıtacak. 0,3333332 TL olan ilk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Temmuz, ödeme tarihi 22 Temmuz. İkinci taksidin ödeme tarihi ise 29 Temmuz olacak.

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