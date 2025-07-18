Yatırımlara 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aile yılı kapsamında bu sene aile kurumunu destekleyici adımlar atıyoruz. Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Bu akşam yayınlanacak yönetmelikle memurlar doğumdan itibaren ilk öğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışabilecek. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu düzenleme, ebeveynlerin çocuklarının gelişimine daha fazla zaman ayırmalarına ve aile içi bağların güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak." şeklinde konuştu.

YATIRIMLARA 240 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK SAĞLANACAK

Ekonomide üretimi, ihracatı, istihdamı ve katma değer sağlayan teknoloji odaklı projeleri desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin stratejik öncelikleri ve küresel ölçekte yaşanan gelişmeler doğrultusunda yeni teşvik sistemini mayıs ayı sonunda ilan ettiklerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile atıl kaynakları üretime kazandırmayı ve bölgesel rekabetçiliği artırmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Pek çok kriteri dikkate alarak her bir ilimiz için 4 adet olmak üzere toplam 324 yatırım konusu belirledik. Bu spesifik yatırımlara özgü ve nitelikli destekler sunma kararı aldık. Sanayi Bakanlığımız teşvik programının ilk çağrısını bugün yapacak. Belirlenen yatırımların her birine 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. Bu müjdemizin de iş dünyamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

DERİN DENİZ SONDAJ GEMİSİ SAYISI 6'YA ÇIKIYOR

Enerji konusunda son yıllarda büyük bir atılım içinde olduklarına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılında Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Sakarya Gaz Sahası'nda 12 kuyuda günlük 9,5 milyon metreküp üretimle 1'inci fazı tamamladık. Halihazırda 4 milyon hanede yerli gazımız kullanılıyor. Yurt içi ve yurt dışından günlük petrol üretimimiz ise 170 bin varile ulaştı. Filomuzu güçlendirmek için yatırımlarımız sürüyor. Şu an 4 olan derin deniz sondaj gemimizin sayısını 6'ya çıkartıyoruz. Yeni gemilerimizin de katılımıyla inşallah derin deniz filosu olarak dünyada 4. sıraya yükselmiş olacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar çalışmaya, yatırımlarımıza yenilerini eklemeye inşallah devam edeceğiz."

20 BİN YENİ PERSONEL ALIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adalet hizmetlerinin daha hızlı, daha etkin ve daha ulaşılabilir hale gelmesi amacıyla ilave bir adım attıklarının altını çizerek, "Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz. Adalet ailesine katılacak her bir kardeşime şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

