Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket

Borsa İstanbul'da dün 'yeni iş ilişkisi' konulu açıklamalar yapan 4 şirket şöyle:
1 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Açıklama şöyle:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile "Milli Emlak Bilgi Sistemi (Mebis) Bakım, Onarım, Güncelleme ve İdame İşi" kapsamında "Milli Emlak Genel Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları kapsamındaki iş ve işlemlerin bilişim teknolojileri kullanılarak geliştirilen Milli Emlak Bilgi Sistemi (MEBİS) yazılımlarının günümüz teknolojilerine ve Bakanlığımız bilişim stratejilerine uygun olarak bakım, onarım ve idamesinin yapılması" Projesinde 37.992.000,00 TL (KDV Dahil) bedelle 14.07.2025 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmıştır.
2 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)
Açıklama şöyle:
Kahraman İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti İle İstanbul Arnavutköy, Sazlıbosna Mevki 6.Bölge 3. Etap 1048 adet Konut, 78 adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi için hazır beton temin sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 230.000.000 TL (İkiyüzotuzmilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariği işi olacaktır. (proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.) Proje kapsamında hazır beton üretimi için İstanbul İli Arnavutköy İlçesinde Sazlıbosna Şubesinin açılmasına ve Mobil Hazır Beton tesisi kurulmasına karar verilmiştir.
3 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz bağlı ortaklığı Cetwell Bilgi Tekn. Ve Zirai Sist. Danışmanlık Hizm. İth. İhr. San. Tic. A.Ş., Naime Şaşmaz ile Seyhan/ADANA'da bulunan arazi üzerine 20.976 m2 Çilek Serası inşa edilmesi hususunda sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 35.000.000,00 TL'dir. (OTUZ-BEŞ-MİLYON-TÜRK-LİRASI)
4 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 04/07/2025 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurduğu üzere; Ukrayna'nın Lviv Bölgesi'nde kurulacak rüzgâr santrali tesisinin vinç ve montaj hizmetlerinin sunulması konusunda sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin süresi yaklaşık 3 ay olup, hizmet bedelinin yaklaşık 3.000.000 USD'dir.