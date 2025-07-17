Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket

Açıklama şöyle:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile "Milli Emlak Bilgi Sistemi (Mebis) Bakım, Onarım, Güncelleme ve İdame İşi" kapsamında "Milli Emlak Genel Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları kapsamındaki iş ve işlemlerin bilişim teknolojileri kullanılarak geliştirilen Milli Emlak Bilgi Sistemi (MEBİS) yazılımlarının günümüz teknolojilerine ve Bakanlığımız bilişim stratejilerine uygun olarak bakım, onarım ve idamesinin yapılması" Projesinde 37.992.000,00 TL (KDV Dahil) bedelle 14.07.2025 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmıştır.