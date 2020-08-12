Şirketlere mesajlaşma kanallarını stratejilerine en uygun şekilde kullanmaları konusunda hizmet veren SOR’UN, MindBehind ürünüyle firmaların akıllı asistanlarını üretmesini sağlıyor SOR’UN Kurucu Ortağı ve CEO’su Oğuzhan Başeğmez, “Chatbot tasarımı konusunda sadece Türkiye’de değil, tüm dünya ile kıyasladığımızda oldukça güçlü bir know how’a sahibiz” diyor.

Burcu Tuvay

SOR’UN, şirketlere mesajlaşma kanallarını stratejilerine en uygun şekilde kullanmaları konusunda, bu alanda uzmanlaşmış ürün ve servisleriyle hizmet veriyor. Şirketin MindBehind ürünü de şirketlerin akıllı asistanlarını üretmesini ve yönetmesini kolaylaştırmak üzere hayata geçti.

Akıllı asistanları her şirketin kendi stratejisine uygun olarak özelleştirip hızlıca canlıya alabilmesini ve asistanlarını kolayca yönetebilmesi hedefleniyor.

SOR’UN Kurucu Ortağı ve CEO’su Oğuzhan Başeğmez, “Şu an dört ayrı ülkede partnerlik yaptığımız şirketler var. Ürünlerimizi kullanarak kendi ülkelerindeki şirketlere çözüm üretiyorlar. SOR’UN olarak chatbot tasarımı konusunda sadece Türkiye’de değil, tüm dünya ile kıyasladığımızda oldukça güçlü bir know hovv’a sahibiz diyebilirim” diyor.

Başeğmez, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Şirketiniz hakkında bilgi verir misiniz?

2016 yılının başında kurulduk. O yıldan beri şirketlere mesajlaşma kanallarını stratejilerine en uygun şekilde kullanmaları konusunda, bu alanda uzmanlaşmış ürün ve servislerimizle hizmet veriyoruz. MindBehind ürünü de şirketlerin akıllı asistanlarını üretmesini ve yönetmesini kolaylaştırmak üzere hayata geçti. Amacımız akıllı asistanları her şirketin kendi stratejisine uygun olarak özelleştirip hızlıca canlıya alabilmesi ve asistanlarını kolayca yönetebilmesini sağlamak.

Hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz?

Şirketlerin mesajlaşma kanallarını satış, pazarlama, müşteri hizmetleri vb gibi konularda kullanabilmesini sağlıyoruz. Bunun için iki ürünümüz ve bir servisimiz var. Sör’ün Süite, şirketlerin tüm mesajlaşma ve sosyal medya kanallarındaki müşteri iletişimlerini tek bir k dashboard üzerinden müşteri temsilcileriyle birlikte yönetebilmesini sağlayan mesajlaşma ürünü. Mindbehind ise şirketlerin asistan üretme ve yönetme süreçlerini kolaylaştıran chatbot tasarlama ve yönetme ürünü. Sör’ün Studio da şirketlerin chatbotlarını tasarlama süreçlerinden ihtiyacı olan tüm konularda onlara destek olan chatbot tasarlama ajansı.

e-Dönüşüm konusunda ne gibi çalışmalarınız bulunuyor?

Şirketlerin chatbotları farklı farklı birimlerinde kullanmalarını sağlayarak verimliliklerini artırıyoruz. Şirketler chatbotlar ile operasyonlarının büyük bir kısmını otomatize edebilir hale geliyorlar. Bu kapsamda iki saatlik süreçleri beş dakikaya kadar indirdiğimiz senaryolarımız mevcut. Şirketlerin hem son kullanıcılarla arasındaki işlemleri hem de iç kullanıcılar ve 3rd partileriyle olan işlemlerini hızlandırıyoruz. Bir e-Ticaret şirketinin müşteri hizmetleri sürecinden, bir sigorta şirketinin acenteleriyle olan iletişimine kadar, büyük bir yelpazede chatbotları konumlandırarak şirketlerin dijital dönüşümüne katkı sağlıyoruz.

Hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz? Müşteri portföyünüz hakkında bilgi verir misiniz?

Finans alanından otomotive, e-Ticaretten perakendeye kadar çok farklı sektörden müşterilerimiz mevcut. Şirketlerin bize süreçlerinde yaşadıkları acı noktaları aktarmaları yeterli, ürün ve servislerimizle onlara hangi süreci hangi kanalda nasıl bir deneyimle çözmeleri gerektiği konusunda destek oluyoruz.

Yurtdışına yönelik çalışmalarınız var mı?

Şu an dört ayrı ülkede partnerlik yaptığımız şirketler var. Ürünlerimizi kullanarak kendi ülkelerindeki şirketlere çözüm üretiyorlar. SOR’UN olarak chatbot tasarımı konusunda sadece Türkiye’de değil, tüm dünya ile kıyasladığımızda oldukça güçlü bir know how’a sahibiz diyebilirim.

Kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz?

Şu an şirketimizde 30’un üzerinde çalışan var. Bu rakam her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bu yıl ve önümüzdeki yıl yapacağınız yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz?

Bu yıl itibariyle odağımızı conversational commerce’e çevirdik. Şirketlerin mesajlaşma kanallarını yeni bir satış kanalı olarak kullanmalarını sağlamak için canla başla çalışıyoruz. Hem ürünlerimizi hem de servislerimizi bu dikeyde özelleştiriyoruz. Yakın zamanda muhtemelen ilk örneklerini de canlıya geçirmiş olacağız.

Türkiye’de şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dijitalleşme tüm şirketler tarafından önemsenen bir konu. Dijital dönüşümün gerekliliği konusunda iyi bir farkındalık var. Ancak konuyu şirketlerin büyük bir çoğunluğu yanlış yorumluyor. Dijitalleşme sadece bir teknoloji yatırımı değil, iş yapış biçimini kökten değiştiren bir devrim diyebiliriz. Dijital dönüşümü sadece CIO’lara ek bir şapka olarak tanımlayan şirketler bu süreçten kesinlikle başarısız olarak çıkmaya mahkumlar.

Dijitalleşme üst yönetimin, insan kaynaklarının, satışın, pazarlamanın kısacası tüm birimlerin bir paydaşı olması gereken bir kültür değişimidir. Bu yüzden de şirketlerin en üst yetkilileri tarafından birincil öncelikli olarak yönetilmesi gereken bir konu bu. Özetle dijitalleşmenin öneminin tüm şirketler tarafından kavrandığını ama pratikte hayata geçirme yöntemlerinde genel olarak problem olduğunu düşünüyorum.

Pandemi ile birlikte dijital asistan ve chatbot hizmetlerine şirketlerin ilgisinde artış yaşandı mı? Bu hizmetler önümüzdeki dönem nasıl bir öneme sahip olacak?

Fazlasıyla yaşandı. Şirketler müşterileriyle online iletişimi arttırmak istediğinden dolayı, hem mesajlaşma kanallarının şirket içindeki değeri, hem de bu kanallardaki otonom süreçlerin önemi arttı diyebiliriz. Bu pandemiyle birlikte tüketicilerin yaşamlarındaki değişimin birçoğu hayat standardı olarak kalacak gibi duruyor. Bu yüzden de önümüzdeki dönemde mesajlaşma kanallarının şirketlerin stratejilerinde önemli bir yer tutacağını düşünüyorum.

AR-GE’ye yönelik ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?

AR-GE aslında şirketimizde ayrı birim olarak birkaç kişiye bırakılmış bir konu değil. Ürün ve servislerimiz müşteri feedbackleri (geri dönüş) ile sürekli olarak değişip gelişiyor. Pazarın ihtiyacına hızlı cevap verebilmek için AR-GE’yi ürün ve servis yönetimimizin temeline oturttuk diyebiliriz.