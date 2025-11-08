Mavi, Koza, Tofaş, Telekom, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi

ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 49.67 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 43.36 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.18 yükselişle 11,073 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 263 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 153.26 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 58.28 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105.62 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 105.03 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 10,992 ve 10,912 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 11,131 ve 11,189 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.17 seviyesinde bulunuyor.



ARÇELİK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 106.7 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 109.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 118.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 109.00-101.00

Satım aralığı: 113.00-120.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.020 puan arttı.



KOÇ HOLDİNG



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 166.6 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 176.3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 183.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 164.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 164.00-159.00

Satım aralığı: 183.00-170.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.95

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.030 puan arttı.



KOZA MADENCİLİK



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 91.95 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 87.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 85.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 87.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 91.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 85.00-84.50

Satım aralığı: 87.50-90.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.



KOZA ALTIN

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 28.02 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 27.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 25.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 27.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 28.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 25.25-24.90Satım aralığı: 28.75-27.75Endeks Ağırlığı (%): 0.77Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.018 puan azaldı.



MAVİ GİYİM



İZLENMELİ

38.36 - 41.54 aralığında hareket eden hisse 40.38 seviyesinin altında kapanışlarda 39.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 40.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 41.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 39.00-38.50

Satım aralığı: 41.25-39.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.008 puan arttı.



MİGROS TİCARET



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 443.25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 470.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 501.38 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 447.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 447.50-430.00

Satım aralığı: 477.50-450.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.32

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.027 puan arttı.



TURKCELL

97.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 108.15 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 102 seviyesinin altına kayması halinde ise 97.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 97.50-96.00Satım aralığı: 103.00-103.00Endeks Ağırlığı (%): 2.92Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.068 puan azaldı.



TEKFEN HOLDİNG



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.85.95 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 76.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 85.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 76.50-75.50

Satım aralığı: 81.50-87.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 238.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 213.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 238.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 257.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 213.00-178.00

Satım aralığı: 257.50-242.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.90

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.091 puan azaldı.



TÜRK TELEKOM

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 49.34 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 55.4 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 58.80 seviyesine yönelebilir. 55.4 seviyesinin altında kapanışlarda 51.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 51.00-48.00Satım aralığı: 56.00-51.50Endeks Ağırlığı (%): 0.77Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.042 puan arttı.



ÜLKER BİSKÜVİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 105.7 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 114.6 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 124.95 seviyesine yönelebilir. 114.6 seviyesinin altında kapanışlarda 105.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 105.00-97.50

Satım aralığı: 119.00-106.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.49

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.012 puan arttı.



VAKIFLAR BANKASI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 23.84 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 25.68 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 26.75 seviyesine yönelebilir. 25.68 seviyesinin altında kapanışlarda 23.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 23.70-23.70

Satım aralığı: 26.75-25.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.022 puan arttı.



ASELSAN

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 187.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 168.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 187.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 205.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 168.00-141.00Satım aralığı: 205.00-192.00Endeks Ağırlığı (%): 7.12Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.518 puan azaldı.



SASA POLYESTER



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 3.19 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 2.82 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 2.97 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 2.82-2.52

Satım aralığı: 3.06-3.60

Endeks Ağırlığı (%): 1.22

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.036 puan azaldı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



YÜKSELİŞTE

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 42.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 51.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 48.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 42.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 42.00-39.25

Satım aralığı: 51.50-51.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.42

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.



TAV HAVALİMANLARI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 254.5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 248.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 292.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 248.00-243.00

Satım aralığı: 292.50-277.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.046 puan arttı.



TÜRK HAVA YOLLARI



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 295.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 292.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 287.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 292.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 309.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 287.50-277.50

Satım aralığı: 295.00-310.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.19

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.076 puan azaldı.