Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:

-Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV hariç 1.667.608,80 USD (BirMilyonAltıYüzAltmışYediBinAltıYüzSekizAmerikanDolarıSeksenCent) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 70.143.628 TL) tutarlı bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2025 yılının son çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

-Şirketimiz ile müşterimiz LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ. arasında arazi tipi güneş enerjisi santralinin satışı konulu KDV hariç toplam 13.217.490,00 USD (OnÜçMilyonİkiYüzOnYediBinDörtYüzDoksanAmerikanDoları) (Bildirim tarihi itibariyle bu tutar, TCMB Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 555.697.645,07 TL'dir) tutarında sözleşme imzalanmıştır.

Söz konusu iş ilişkilerine ait Şirket unvanlarının çeşitli iletişim kanallarında kullanması söz konusu olması nedeni ile, yatırımcılar arasında kamunun aydınlatılması bakımından eşitsizlik yaratmamak ve yatırımcılarımızın zamanında, tam ve doğru olarak bilgiye sahip olmasını teminen söz konusu sözleşmelerin tarafı olan müşterilerimizin unvanları işbu açıklamamızda açıkça belirtilmiştir.