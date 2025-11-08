Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. (KLYPV)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir şirket arasında güneş enerjisi panellerinin satışına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin bedeli KDV hariç 82.592.597,42 TL (2.030.938,88 USD) olup, 2025 yıl sonuna kadar sözleşme konusu panellerin teslimi ve hasılata yansıması planlanmaktadır.
Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir şirket arasında güneş enerjisi panellerinin satışına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin bedeli KDV hariç 1.112.539.888,14 TL olup, 2026 yılı ilk yarısına kadar sözleşme konusu panellerin teslimi ve hasılata yansıması planlanmaktadır.
2 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Havelsan A.Ş.'den Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının Güvenliği Faz-2 Projesi kapsamında sipariş almıştır. Sipariş bedeli 1.350.000 USD'dir. (BİR-MİLYON-ÜÇ-YÜZ-ELLİ-BİN-AMERİKAN-DOLARI)
3 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin, sermayesinin %95'ine sahip olduğu bağlı ortaklığı BKM Bursa Kalıp A.Ş., 03.11.2025 tarihinde, yurt içi bir müşterisinden üretim alanında toplam tutarı 1.014.860 ABD doları olan sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2025 ve 2026 yılları içerisinde yapılması planlanmaktadır.
4 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV hariç 1.667.608,80 USD (BirMilyonAltıYüzAltmışYediBinAltıYüzSekizAmerikanDolarıSeksenCent) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 70.143.628 TL) tutarlı bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2025 yılının son çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
-Şirketimiz ile müşterimiz LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ. arasında arazi tipi güneş enerjisi santralinin satışı konulu KDV hariç toplam 13.217.490,00 USD (OnÜçMilyonİkiYüzOnYediBinDörtYüzDoksanAmerikanDoları) (Bildirim tarihi itibariyle bu tutar, TCMB Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 555.697.645,07 TL'dir) tutarında sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu iş ilişkilerine ait Şirket unvanlarının çeşitli iletişim kanallarında kullanması söz konusu olması nedeni ile, yatırımcılar arasında kamunun aydınlatılması bakımından eşitsizlik yaratmamak ve yatırımcılarımızın zamanında, tam ve doğru olarak bilgiye sahip olmasını teminen söz konusu sözleşmelerin tarafı olan müşterilerimizin unvanları işbu açıklamamızda açıkça belirtilmiştir.
5 BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BURVA)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtdışındaki bir müşterimiz arasında 387.400,00 EURO tutarlı, Mart 2026 tarihinde teslim edilecek Vanaların temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme bugün itibari ile imzalanmıştır.
6 BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (BORLS)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz tarafından uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren üç farklı kurumsal müşteri ile uzun dönem araç kiralama hizmet sözleşmeleri imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmeler kapsamında toplam 317 adet araç için 307.689.150,00 TL (KDV hariç) tutarında yatırım yapılmıştır. Ekim ayında araç teslimatlarının bir kısmı tamamlanmış olup, teslimatlara Kasım ayında da devam edilecektir. Söz konusu sözleşmelerin, Şirketimizin 2025 yılı kiralama cirosuna yaklaşık 21.646.313 TL (KDV hariç) tutarında katkı sağlaması öngörülmektedir. 36 ve 39 aylık sözleşme süreleri boyunca toplam kiralama cirosuna etkisinin ise 369.489.900,00 TL (KDV hariç) olacağı tahmin edilmektedir.
7 ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ODINE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı UDHAM destekli "5. Nesil Mobil Haberleşme Altyapısını Geliştirme" Projesi kapsamında, Turkcell Grup şirketleriyle yürüttüğü iş birliği doğrultusunda geliştirdiği 5G Çekirdek Şebeke Orkestrasyon ve Otomasyon ürünü için Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 5 (beş) yılı kapsayan bir sözleşme imzalamıştır. İlgili sözleşme çerçevesinde, ürün geliştirmesinin birinci fazı tamamlanmış olup, ticari kullanıma hazır hale getirilmiştir. Bu kapsamda, projeye ilişkin olarak 1.064.240 ABD Doları tutarında ilk sipariş alınmıştır. Söz konusu iş birliği, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan bilgi ve iletişim teknolojilerinde yerli katma değerin artırılması hedefleriyle uyum sağlamaktadır. Türkiye'nin 5G dönüşüm sürecine yönelik önemli bir adım teşkil eden bu iş birliği, Şirketimizin ileri düzey yazılım çözümleri geliştirme hedefleri ile de paralellik göstermektedir.
8 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Birleşik Arap Emirlikleri/Dubai'de yerleşik CHINA STATE firması arasında, firmanın Dubai'de bulunan BLUE WATER CAUSEWAY TOWERS projesi için BUSBAR ve ilişkili ekipman ihtiyaçlarının şirketimiz tarafından tedarik edilmesine yönelik ve yaklaşık olarak 2.300.000,00 USD (İkiMilyonÜçYüzBinAmerikanDoları) bedelli tedarik sözleşmesi imzalanarak sipariş alınmış ve bahsi geçen ürünlerin üretim süreci başlamıştır.
9 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin, Antalya ilinde inşası devam etmekte olan Anatolia Antalya ve Anatolia Alanya Hastaneleri Projesi'nin Elektrik Renovasyon İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 589.712 EUR+KDV ve 46.077.269 TL+KDV (Bugün tarihli TCMB döviz kuru ile 74.674.810 TL+KDV) tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığı İşveren Algoritma Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 30.04.2026 tarihine kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
10 İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (INDES)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında Motorola markalı cep telefonları ve cep telefonu aksesuarları ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü konusunda görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. Motorola, 1928'den beri tasarımla varlığını sürdüren ve kullanıcılarının dünyayı keşfetme, paylaşma ve bağlantı kurma biçimlerini dönüştüren global bir markadır. Markanın amacı, günlük yaşamı herkes için daha kolay ve daha keyifli hale getirmek için daha geniş bir mobil cihaz ve hizmet yelpazesi sunmaktır.