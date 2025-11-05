KYK burs taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? KYK burs taahhütname onaylama ne zaman bitecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yapılan KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilerin maddi desteklerini alabilmeleri için en kritik aşama olan taahhütname onay süreci resmen başladı.
1 KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin taahhütname onay süreçlerine dair detaylı adımlar ve yaşa göre değişen prosedürler netleşti
KYK Taahhütname Onayı Adım Adım Rehber
Burs veya kredi almaya hak kazanan tüm öğrencilerin, taahhütname onay işlemini belirlenen süreler içinde tamamlaması gerekmektedir. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek ve ek bir bildirim yapılmayacaktır.
Online Onay (18 Yaş ve Üzeri Öğrenciler)
18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler, taahhütnamelerini kendi e-Devlet şifreleri ile onaylamalıdır:
e-Devlet Girişi: www.turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılır.
Hizmeti Bulma: Arama çubuğuna "Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri" yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşılır.
Onay: Karşınıza gelen ekrandaki adımlar takip edilerek taahhütname metni onaylanır.
Veli Onayı Gerekenler (18 Yaşından Küçük Öğrenciler)
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaşından küçük öğrenciler, onayı iki aşamada tamamlar:
Veli Onayı: İlk olarak, anne veya babanın e-Devlet şifresi ile aynı hizmete girilerek veli onayı verilir.
Öğrenci Onayı: Veli onayı tamamlandıktan sonra, öğrencinin kendi e-Devlet şifresi ile sisteme girerek taahhütname onay işlemini tamamlaması gerekir.
Kurumda Onay Gerekenler (Özel Durumlar)
15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler (kanuni vasisi olanlar), taahhütnamelerini fiziki olarak onaylatmak zorundadır:
Ziyaret Edilecek Yer: Kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi biri.
Gerekli Belgeler: Öğrenci ve kanuni vasisi (varsa anne/baba) birlikte giderek yanlarında kimlik, vasi kararı vb. belgeleri bulundurmalıdır.
2 KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN BİTECEK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim öğrencilerine sağlanan burs ve öğrenim kredisi için taahhütname onay süreçlerinin son tarihleri ve yurt dışında okuyan öğrencilere yönelik özel prosedürler netleşmiştir.
KYK Taahhütname Onay ve Kefaletname Süreçleri
|Öğrenci Grubu
|İşlem
|Son Tarih
|Notlar
|Yurt İçinde Öğrenim Görenler
|Taahhütname Onayı
|9 Kasım Pazar, saat 23.59
|Onay işlemi e-Devlet üzerinden yapılmalıdır. Süresinde yapılmayan onay, hak kaybına yol açar.
|Yurt Dışında Öğrenim Görenler (Taahhütname)
|Taahhütname Onayı
|16 Kasım Pazar, saat 23.59
|Onay işlemi e-Devlet üzerinden yapılmalıdır.
|Yurt Dışında Öğrenim Görenler (Kefaletname)
|Kefaletname Hazırlatma
|30 Kasım Pazar
|Türkiye'de ikamet eden bir kefil aracılığıyla noterden kefaletname hazırlanmalıdır.
Kefaletname İşlemi Hakkında Önemli Bilgi:
Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin hazırlatması gereken kefaletname işlemleri, Türkiye'deki noterler tarafından yürütülmektedir.
Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol sağlandığından, hazırlanan kefaletnamelerin GSB'ye fiziki olarak gönderilmesine gerek yoktur.
Yurt içinde öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay süresi yaklaştığı için, işlemi henüz tamamlamayan öğrencilerin en kısa sürede e-Devlet üzerinden onaylarını yapmaları büyük önem taşımaktadır.