KYK burs taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? KYK burs taahhütname onaylama ne zaman bitecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin taahhütname onay süreçlerine dair detaylı adımlar ve yaşa göre değişen prosedürler netleşti

KYK Taahhütname Onayı Adım Adım Rehber

Burs veya kredi almaya hak kazanan tüm öğrencilerin, taahhütname onay işlemini belirlenen süreler içinde tamamlaması gerekmektedir. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek ve ek bir bildirim yapılmayacaktır.

Online Onay (18 Yaş ve Üzeri Öğrenciler)

18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler, taahhütnamelerini kendi e-Devlet şifreleri ile onaylamalıdır:

e-Devlet Girişi: www.turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılır.

Hizmeti Bulma: Arama çubuğuna "Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri" yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşılır.

Onay: Karşınıza gelen ekrandaki adımlar takip edilerek taahhütname metni onaylanır.

Veli Onayı Gerekenler (18 Yaşından Küçük Öğrenciler)

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaşından küçük öğrenciler, onayı iki aşamada tamamlar:

Veli Onayı: İlk olarak, anne veya babanın e-Devlet şifresi ile aynı hizmete girilerek veli onayı verilir.

Öğrenci Onayı: Veli onayı tamamlandıktan sonra, öğrencinin kendi e-Devlet şifresi ile sisteme girerek taahhütname onay işlemini tamamlaması gerekir.

Kurumda Onay Gerekenler (Özel Durumlar)

15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler (kanuni vasisi olanlar), taahhütnamelerini fiziki olarak onaylatmak zorundadır:

Ziyaret Edilecek Yer: Kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi biri.

Gerekli Belgeler: Öğrenci ve kanuni vasisi (varsa anne/baba) birlikte giderek yanlarında kimlik, vasi kararı vb. belgeleri bulundurmalıdır.

