  • Anasayfa
  • Emlak
  Uşak'ta hangi ilçeye kaç konut yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ayrıntıları

Uşak'ta hangi ilçeye kaç konut yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ayrıntıları

Yüzyılın Konut Projesi' adı verilen proje kapsamında 81 ilde 500 bin adet sosyal konut yapılacak. Konutların illere göre dağılımı da belli olmuş durumda. Peki, Uşak'ta TOKİ sosyal konutları nerelere, hangi ilçelere yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları:


Son Güncellenme:
Uşak'ta hangi ilçeye kaç konut yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ayrıntıları

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Konut fiyatlarının aşağı çekilmesinin hedeflendiği projede, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alınarak konut sayıları belirlendi. Bu kapsamda en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.

UŞAK'TA KAÇ KONUT YAPILACAK?

UŞAK'TA KAÇ KONUT YAPILACAK?

Proje kapsamında Uşak'ta 2 bin 558 konutun yapılması planlanıyor.

 

Hangi ilçede ne kadar konut inşa edilecek?

Hangi ilçede ne kadar konut inşa edilecek?
SIRA NOİLİİLÇEPROJE ADIKONUT SAYISI
1UŞAKMERKEZUŞAK MERKEZ 1570/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ1570
UŞAKBANAZUŞAK BANAZ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ300HALK BANKASI
3UŞAKEŞMEUŞAK EŞME 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ300
UŞAKKARAHALLIUŞAK KARAHALLI 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100
5UŞAKSİVASLIUŞAK SİVASLI 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
UŞAKSİVASLIUŞAK SİVASLI (PINARBAŞI) 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ94
7UŞAKULUBEYUŞAK ULUBEY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ


 

KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NE OLACAK? SEÇİM YAPILABİLECEK Mİ?

KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NE OLACAK? SEÇİM YAPILABİLECEK Mİ?

Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak. Konut tipi kurayla belirlenecek.

BAŞVURU TARİHİ VE KURALAR NE ZAMAN?

BAŞVURU TARİHİ VE KURALAR NE ZAMAN?

Başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

 

 

 

 

KİMLERE NE KADAR KONTENJAN VAR?

KİMLERE NE KADAR KONTENJAN VAR?

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): %5

Engelli vatandaşlarımız: %5

Emekli vatandaşlarımız: %20

3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10

Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlarımız: %20

Diğer alıcı adayları

 

GELİR ŞARTI NE KADAR?

GELİR ŞARTI NE KADAR?

İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

 

OTURDUĞUM İLÇEDE PROJE YOKSA BAŞVURU YAPAMAZ MIYIM?

OTURDUĞUM İLÇEDE PROJE YOKSA BAŞVURU YAPAMAZ MIYIM?

İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek
