KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2025-2026 KYK burs ve kredi ücretleri

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından açıklanmasıyla birlikte, burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilerin en önemli gündem maddesi ilk ödemenin ne zaman yapılacağı oldu.

KYK BURSU NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmasıyla ilgili son beklenti, taahhütname onay sürecinin tamamlanmasına bağlı olarak şekilleniyor.

KYK burs ve kredi ödemelerinin kesin tarihine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) henüz resmi bir netlik gelmedi.

Ancak mevcut süreç ve önceki yılların takvimleri göz önüne alındığında:

Burs ve kredilerin yatırılması için öncelikle yurt içi öğrencilerinin 9 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlamış olması gerekmektedir.

Taahhütname onay sürecinin tamamlanmasının ardından, ilk burs ve kredi ödemelerinin Aralık 2025 veya Ocak 2026 ayı gibi başlaması beklenmektedir.

KYK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi ödemelerinin temel prensipleri ve başlangıç tarihi beklentisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) resmî internet sitesindeki bilgilerle teyit edilmektedir

Bakanlığın resmî internet sitesinde belirtildiği gibi, burs veya kredi almaya hak kazanan yükseköğrenim öğrencilerinin, ödemelerini alabilmeleri için taahhütnamelerini onaylamaları gerekmektedir.

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılının başlangıcı olan Ekim ayından itibaren normal öğrenim sürelerince ödeme yapılmaktadır.

Henüz GSB'den 3 aylık toplu ödeme (Ekim, Kasım, Aralık) yapılacağına dair resmî bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar ve ödemenin Ekim ayından itibaren hesaplanması nedeniyle, ilk ödemenin toplu yapılması güçlü bir beklentidir.

KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden güncellenecek.