  15 günlük yarıyıl tatili ne zaman? 2026 MEB Sömestr tarihleri



Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini resmen duyurarak milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin merak ettiği tatil tarihlerini netleştirdi. Peki 15 günlük yarıyıl tatili ne zaman? 2026 MEB Sömestr tarihleri




Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri kesinleşti.Öğrenciler, ilk dönem ara tatilinin ardından, ders temposuna 15 gün boyunca ara verecekleri sömestr tatiline odaklandı. 

 

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre sömestr (yarıyıl) ve diğer tatil tarihleri şöyledir:

  • SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ: Tatil, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecektir.
  • İkinci Dönem Başlangıcı: Okullar, yarıyıl tatilinin ardından 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden açılacaktır.
  • İkinci Dönem Ara Tatili: İkinci ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecektir.
  • Eğitim Öğretim Yılı Sonu: 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacaktır.

Okullar ne zaman kapanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecektir.

Bu tarihten itibaren öğrenciler yaklaşık 2,5 aylık yaz tatiline gireceklerdir. Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı ise Eylül 2026'nın ikinci haftası olarak planlanmaktadır.

 

