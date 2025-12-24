15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Öğrencilerin gözü 2026 MEB sömestr tatilinde

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, sömestr tatili ve ikinci dönem ara tatili tarihleri netleşti. Kasım ayındaki ilk ara tatilin ardından öğrenciler için bir sonraki mola Ocak ayında verilecek.
1 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı?
2026 Yarıyıl Tatili (Sömestr) Takvimi
Öğrencilerin "15 tatil" olarak bildiği yarıyıl tatili, hafta sonları ile birleşerek toplamda 16 gün sürecek:
Birinci Dönem Sonu: 16 Ocak 2026 Cuma (Karne Günü)
Sömestr Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi
Sömestr Bitişi: 30 Ocak 2026 Cuma
İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Yarıyıl tatiline bugün itibari ile 22 gün kaldı.
Ara Tatil ve Bayram Takvimi
Öğrenciler için bu yılki Mart tatili, resmi tatillerle birleşerek oldukça uzun bir dinlenme süresine dönüşecek:
Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün tatil)
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma
Sonuç: Öğrenciler 14 Mart Cumartesi gününden başlayarak, 22 Mart Pazar gününe kadar toplamda 9 gün kesintisiz tatil yapacaklar. Tatilin son iki günü (Perşembe öğleden sonra ve Cuma) zaten Ramazan Bayramı resmi tatiline denk geldiği için eğitim süreci bayram coşkusuyla birleşmiş olacak.