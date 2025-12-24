ARA
  15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Öğrencilerin gözü 2026 MEB sömestr tatilinde



Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, milyonlarca öğrenci ve öğretmenin beklediği yarıyıl tatili (sömestr) için geri sayım başladı. Peki 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı?




Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, sömestr tatili ve ikinci dönem ara tatili tarihleri netleşti. Kasım ayındaki ilk ara tatilin ardından öğrenciler için bir sonraki mola Ocak ayında verilecek. 

15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı?



2026 Yarıyıl Tatili (Sömestr) Takvimi

Öğrencilerin "15 tatil" olarak bildiği yarıyıl tatili, hafta sonları ile birleşerek toplamda 16 gün sürecek:

Birinci Dönem Sonu: 16 Ocak 2026 Cuma (Karne Günü)

Sömestr Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Sömestr Bitişi: 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Yarıyıl tatiline bugün itibari ile 22 gün kaldı.

Ara Tatil ve Bayram Takvimi

Öğrenciler için bu yılki Mart tatili, resmi tatillerle birleşerek oldukça uzun bir dinlenme süresine dönüşecek:

Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün tatil)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma

Sonuç: Öğrenciler 14 Mart Cumartesi gününden başlayarak, 22 Mart Pazar gününe kadar toplamda 9 gün kesintisiz tatil yapacaklar. Tatilin son iki günü (Perşembe öğleden sonra ve Cuma) zaten Ramazan Bayramı resmi tatiline denk geldiği için eğitim süreci bayram coşkusuyla birleşmiş olacak.
