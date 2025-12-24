15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Öğrencilerin gözü 2026 MEB sömestr tatilinde

Ara Tatil ve Bayram Takvimi

Öğrenciler için bu yılki Mart tatili, resmi tatillerle birleşerek oldukça uzun bir dinlenme süresine dönüşecek:

Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün tatil)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma

Sonuç: Öğrenciler 14 Mart Cumartesi gününden başlayarak, 22 Mart Pazar gününe kadar toplamda 9 gün kesintisiz tatil yapacaklar. Tatilin son iki günü (Perşembe öğleden sonra ve Cuma) zaten Ramazan Bayramı resmi tatiline denk geldiği için eğitim süreci bayram coşkusuyla birleşmiş olacak.