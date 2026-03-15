Güçlünün haklı olduğu bir dünya düzeni mi?

Değerli okurlar,

Dünyada gerçek anlamda bir kırılma yaşanıyor. Batıdan doğuya eksen kaymasından, güç dengelerinin değişme eğiliminden bahsediliyor. Global ekonomilerden, daha koruyucu lokal ekonomi yönetimlerine geçiliyor. ABD dolarının konvansiyonel para birimi olma eğilimi günden güne azalıyor.

Dünya bir yandan teknoloji ve yapay zeka ile hızla evrilirken, diğer yandan da masada olmayanın menüde olacağı bir döneme giriyor. Büyük güçler, uluslararası hukuku hiçe sayarak ekonomik entegrasyonu SİLAH ve uygulamaya aldıkları TARİFELERLE sağlamaya çalışıyor.

Yaptığım görüşmelerde, yaşanan bu büyük dönüşüm sürecinde masada mı menüde mi olacağımız konusunu da muhataplarıma soruyorum. Öncelikle anladığım temel durum şu; askeri gücü, jeopolitik konumu ve enerji güvenliğindeki önemi dikkate alındığında Türkiye, yaşadığı tüm ekonomik zorluklara rağmen masada kalmaya devam edecek bir güce sahip.

Bu yazıyı kaleme almamın üzerinden bir ay bile geçmeden 28 Şubat sabahı, ABD ve İsrail’in müzakereler devam ederken İran’a yönelik başlattıkları savaşla karşı karşıya kaldık. Sadece askeri birimler değil, 164 kız çocuğunun öldürüldüğü saldırılara tanıklık ettik, etmeye de devam ediyoruz. İran’ın karşı hamleleriyle birlikte savaşın boyutu ve maliyeti hızla artmaya devam ediyor. Güçlünün haklı olduğu bir dünya düzenine yönelik başta İspanya olmak üzere gelen itirazlar ise sosyal medya etkileşimleri dışında maalesef yeterli değil.

Bu sayımızda bu savaşın piyasalara ve ekonomiye etkilerini kaleme aldık. Yukarıda da ifade ettim, Türkiye ekonomisi, ekonomi yönetiminin çalışmalarına rağmen hala kırılgan bir yapıya sahip. Ancak bu sıkıntılı süreçten de çıkacak potansiyelimiz var.

Değerli okurlar, dünyada yaşanan bu büyük dönüşüm konusunu, 9-12 Nisan tarihlerinde 15’incisini gerçekleştireceğiz Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2026’nın (UEZ 2026) ana gündemi yaptık. Tüm boyutlarıyla konuyu ele alacağız. Bu tarihi ajandanıza not edin ve zirvede yerinizi almayı unutmayın.

Sağlıkla kalın.