“Üç yılda 3 bin dönüm fındık bahçesi kuracağız”

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve KAGİDER iş birliğiyle bu yıl 19’uncusu düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda “Türkiye’nin Kadın Kooperatifi” ödülünün sahibi TEKFINDIK Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi oldu.
Ekonomist’in 02 - 15 Ağustos 2026 tarihli sayısından
Kurucu ortak Sıla Elevli’nin çocukluk yıllarında fındık bahçelerinde gözlemlediği sorunlardan yola çıkarak geliştirdiği girişim, bugün profesyonel bahçe yönetimi, kadın istihdamı ve dijital tarımı aynı çatı altında buluşturan bir modele dönüştü. Henüz kuruluşunun ilk yılında 25 bahçe sahibiyle çalışan ve yaklaşık bin dönümlük alanı yöneten kooperatif, geliştirdiği “modern yarıcılık” modeliyle bakımsız kalma riski taşıyan bahçeleri yeniden üretime kazandırırken kadınlara yıl boyu istihdam sağlıyor. Önümüzdeki dönemde yönetilen alanı 3 bin dönüme, üretim kapasitesini ise 750 tona çıkarmayı hedefleyen TEKFINDIK, katma değerli Giresun fındığını uluslararası pazarlara taşımaya hazırlanıyor. Sıla Elevli ile kooperatifin büyüme hedeflerini konuştuk.
TEKFINDIK, kuruluşunun ilk yılında Türkiye’nin Kadın Kooperatifi Ödülü’nü aldı. Bu başarıya uzanan yolculuk nasıl başladı?
TEKFINDIK, fındık tarımında giderek büyüyen iki temel ihtiyacın kesişiminde doğdu. Profesyonel bakıma ihtiyaç duyan bahçeler ile bilgi ve deneyimini güvenceli bir mesleğe dönüştürmek isteyen kadınları aynı üretim modeli içinde buluşturma fikriyle ortaya çıktı. Biz bu iki ihtiyacı, geleneksel yarıcılığı kurumsal, sözleşmeli ve izlenebilir bir yapıya dönüştüren “modern yarıcılık” modelimizle bir araya getirdik. Bahçesine yıl boyunca düzenli bakım yaptıramayan bahçe sahipleri, bahçelerinin yönetimini belirlenen koşullar çerçevesinde kooperatifimize bırakıyor. 30 Mayıs 2025 tarihinde kurulan TEKFINDIK, kısa sürede 25 bahçe sahibiyle çalışmaya ve 65 parselde yaklaşık bin dönümlük fındık bahçesini yönetmeye ulaştı. Modern yarıcılık modelimiz sayesinde üretimden uzaklaşma riski taşıyan bahçeleri yeniden ekonomiye kazandırırken, kadınlar için de yıl boyunca devam eden nitelikli ve güvenceli çalışma alanları oluşturuyoruz.
Bugün kooperatif hangi ölçekte faaliyet gösteriyor, kadın istihdamında nasıl bir model oluşturuyorsunuz?
Bugün birlikte çalıştığımız 25 bahçe sahibinin 18’ini kadınlar oluşturuyor. Kooperatifimizin dört kadın ortağı bulunuyor. Ayrıca beş kadın personelimiz yılın 12 ayı boyunca maaşlı ve sigortalı olarak çalışıyor. Önümüzdeki dönemde, özellikle şehir dışında yaşayan, bahçesini düzenli olarak yönetecek iş gücüne ulaşamayan veya profesyonel bakım hizmeti almak isteyen kadın bahçe sahiplerine tarımsal hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Yönettiğimiz alan büyüdükçe kadın saha ekiplerimizi de genişleteceğiz. Yeni çalışanların uygulamalı eğitimlerden geçirilmesi, fındık bakım teknisyenliği alanında uzmanlaşması ve dijital üretim araçlarını kullanması yol haritamızın önemli bir parçasını oluşturuyor.
Katma değerli üretim ve ihracat tarafında nasıl bir yol haritası izliyorsunuz? Hangi pazarlara odaklanacaksınız?
DİJİNUT sistemiyle sağlanan parsel bazlı izleme, uygulama takvimi ve raporlama altyapısı hizmetimizin şeffaflığını ve güvenilirliğini güçlendiriyor. Modern yarıcılık modeli kapsamında hasat sonunda kooperatifimizin payına düşen fındığın yüksek katma değerle değerlendirilmesine önem veriyoruz. Bu ürünü; Giresun menşei, kadın emeği, profesyonel bahçe yönetimi, dijital izlenebilirlik ve onarıcı tarım özellikleriyle konumlandırmayı hedefliyoruz. Öncelikli pazarımızı, organik ve sürdürülebilir üretime önem veren, ürünün sosyal ve çevresel hikâyesini satın alma kararına yansıtan ve yüksek alım gücüne sahip ihracat pazarları oluşturuyor. “Fındık Bahçelerinde Onarıcı Tarım ve Karbon Sertifikasyonu Fizibilite Çalışması”, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 2026 Yılı Yöresel Ürünlerde Markalaşma ve Ticarileşme Teknik Destek Programı kapsamında kabul edildi. Elde edilecek sonuçlar, TEKFINDIK’ın karbon sertifikasyonu ve ihracat yol haritasının teknik ve ticari altyapısını oluşturacak.
Büyüme stratejinizin odağında neler var? Önümüzdeki dönemde hangi hedeflere ulaşmayı planlıyorsunuz?
Şu anda yaklaşık bin dönümlük fındık bahçesini yönetiyoruz. Önümüzdeki üç ila beş yıllık dönemde bu alanı 3 bin dönüme çıkararak yıllık 750 ton üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz.
Dijital tarım ve yapay zekâ yatırımları TEKFINDIK’ın büyüme planlarında nasıl bir rol oynayacak?
Yatırım programımızın önemli başlıklarından birini DİJİNUT’un geliştirilmesi oluşturuyor. Üç bin dönümlük üretim alanının etkin biçimde yönetilebilmesi için parsel bilgileri, bakım takvimleri, saha görevleri, kullanılan girdiler, maliyetler ve üretim sonuçlarının tek merkezden izlenmesi gerekiyor. DİJİNUT’u; toprak sağlığı, onarıcı tarım uygulamaları ve karbon takibine ilişkin verileri de işleyen, yapay zekâ destekli kapsamlı bir tarımsal karar destek, raporlama ve izlenebilirlik sistemine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Markamızı; Giresun fındığının bölgesel değerini, kadınların üretimde üstlendiği gerçek sorumluluğu ve parsel bazlı kayıt sistemini aynı yapı içinde buluşturan bir güven markası olarak geliştiriyoruz. DİJİNUT sayesinde her ürün partisinin hangi bahçeden geldiğini, o bahçede hangi bakım çalışmalarının yapıldığını ve hangi girdilerin kullanıldığını ortaya koyabilecek bir altyapı oluşturuyoruz. Kadın emeği de marka kimliğimizin temel unsurlarından biri. Bu nedenle tüketici, TEKFINDIK ürününü tercih ettiğinde kadınların yönettiği, profesyonel biçimde takip edilen ve kaynağı bilinen bir üretim modelini de desteklemiş oluyor.
Kooperatifinizi gelecekte nerede görüyorsunuz?
Öncelikle Giresun’da geliştirdiğimiz modern yarıcılık modelini güçlü, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Uzun vadede edindiğimiz saha deneyimini, fındık bakım teknisyeni yetiştirme programımızı, bahçe değerlendirme yöntemlerimizi ve dijital yönetim altyapımızı diğer kadın kooperatifleriyle paylaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin farklı bölgelerinde, o bölgenin tarımsal ürününe ve üretim koşullarına uyarlanmış benzer kooperatiflerin kurulabileceğine inanıyoruz. Uluslararası pazarlarda ise TEKFINDIK adını, üretim kaynağı ve süreci kayıtlarla ortaya konabilen nitelikli Giresun fındığıyla buluşturmayı amaçlıyoruz.
“Ödül güvenimizi güçlendirdi”
“Profesyonel bahçe yönetimi, kadın istihdamı, dijital tarım ve sürdürülebilir üretimi bir araya getiren yaklaşımımızın ödüllendirilmesi, doğru bir ihtiyaca çözüm ürettiğimize dair güvenimizi güçlendirdi. Bu ödülü tamamlanmış bir sürecin sonucu olarak görmüyoruz. Bizim için aynı zamanda daha fazla bahçeye tarımsal hizmet sunma, kadın istihdamını büyütme ve geliştirdiğimiz modelin farklı bölgelerdeki kadınlara örnek olmasını sağlama sorumluluğu taşıyor.”