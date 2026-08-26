Yapay zeka ve sensörler devrede: Taşlar meyve verecek

Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, AA muhabirine, Bingöl Üniversitesinin 2016 yılında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında "Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma" alanında pilot üniversite seçildiğini hatırlattı.

Üniversite olarak "Tarım ve Hayvancılıkta Silikon Vadisi" hedefi doğrultusunda da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çelik, bu çalışmanın da "Yeni Nesil Üniversite" vizyonu kapsamında yürütülen yüksek hacimli projelerden biri olduğunu söyledi.

Çelik, bu doğrultuda daha önce atıl ve mera olarak kullanılan bir alanı yeni nesil meyvecilik üretimi amaçlı değerlendirdiklerini kaydederek, "Bu proje, üniversitemiz bünyesinde kurulan Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir çalışma. 'Yeni nesil üniversite, yeni nesil meyvecilik' diyebiliriz. Burada tamamen akıllı sistemler kullanıldı. Sistem güneş enerjisi ile çalışmaktadır. Burası bir prototip şeklinde olup, halkımıza, çiftçilere örnek olacak bir yapıyı oluşturmaktadır." dedi.

Üniversitenin bu çalışmalarla geniş bir ekosistem oluşturduğunu dile getiren Çelik, "Üniversitemizin iklim değişikliği ve sürdürülebilir su yönetimi alanındaki çalışmalarının, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansları'nın 31'incisi olan ve kasımda Antalya'da düzenlenecek COP 31'e de katkı sunacağını düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaları entegre etmek suretiyle ciddi katkılar sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.