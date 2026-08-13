2026 öğrenci affı başvurusu nasıl yapılır, kimleri kapsıyor? Üniversite affı başvuru şartları ve tarihleri

2026 Öğrenci Affı kapsamında üniversite eğitimine yeniden dönmek isteyen adaylar için başvuru süreci yakından takip ediliyor. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen veya kazandığı programa kayıt yaptıramayan binlerce kişi, düzenlemenin kapsamı ve başvuru takvimine odaklandı.
Peki, 2026 Öğrenci Affı kimleri kapsıyor? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak, son gün ne zaman? İşte öğrenci affına ilişkin başvuru şartları ve merak edilenler...
1 2026 öğrenci affından kimler yararlanabilecek?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kamuoyunda “öğrenci affı” olarak bilinen düzenleme kapsamında öğrencilerin üniversitelere yeniden dönüşlerine yönelik uygulanacak usul ve esasları açıkladı.
9 Ağustos 2026’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun'la 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Geçici 85’inci madde kapsamında, üniversitelerle ilişiği kesilenler ile bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı.
Düzenlemeden hazırlık sınıfının yanı sıra intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarla ilişiği kesilen öğrenciler yararlanabilecek. Ayrıca bir yükseköğretim programına yerleştiği halde kaydını yaptıramayan adaylar da belirlenen başvuru süresi içinde müracaat etmeleri durumunda kapsama dahil edilecek.
2 2026 öğrenci affı başvuruları başladı mı, ne zaman sona erecek?
Düzenlemeden yararlanmak isteyen adaylar, 9 Aralık 2026 tarihine kadar daha önce ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı elde ettikleri yükseköğretim kurumlarına başvuruda bulunabilecek.
Başvurusu kabul edilenler ise 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversite eğitimlerine yeniden başlayabilecek.
3 Öğrenci affında ek süre verilecek mi?
Mücbir sebepler dolayısıyla 9 Aralık'a kadar başvurusunu gerçekleştiremeyenler için de belirli şartlar altında ek süre verilecek. Bu durumdaki kişiler, mücbir sebebin sona ermesinden itibaren bir ay içinde başvuruda bulunabilecek.
Sağlık sorunları nedeniyle süresinde başvuru yapamayanların ise durumlarını gösteren heyet raporunu 9 Aralık 2026 mesai bitimine kadar sunmaları gerekecek.
4 Öğrenci affından kimler yararlanamayacak?
YÖK, öğrenci affından yararlanamayacak grupları da açıkladı.
Buna göre, terör suçlarının yanı sıra kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi düzenlemede belirtilen suçlardan mahkum olanlar kapsam dışında kalacak.
Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt işlemleri sırasında sahte belge sunduğu belirlenenler ve mevzuatta yer alan diğer istisnalar da düzenlemeden faydalanamayacak. Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle üniversiteyle ilişiği kesilenler de öğrenci affı kapsamına alınmayacak.
5 Kapatılan programlardaki öğrenciler aftan yararlanabilecek mi?
Öğrenci alımı sonlandırılan veya tamamen kapatılan programlarla ilişiği kesilenlerin öğrenimlerine hangi koşullarda devam edebileceği de netleştirdi.
Kapatılmış ikinci öğretim programlarında dönem ya da sınıfı bulunmayan öğrenciler, aynı programın birinci öğretiminde eğitimlerini sürdürebilecek. Daha sonra kapatılan programlara geçmişte yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmayanlar ise yerleştirildikleri yılın taban puanı şartını karşılamaları halinde üniversitelerin yetkili kurullarının kararıyla eşdeğer programlara intibak ettirilebilecek.
Çift anadal öğrencileri için de düzenlemeye gidildi. Anadal programıyla ilişiğinin kesilmesi nedeniyle çift anadal kaydı sona erenler ile anadal programından mezun olduktan sonra çift anadal programıyla ilişiği kesilenlere yeniden başvuru hakkı tanınacak.
6 Öğrenci affında yatay geçiş şartları neler?
Öğrenci affı kapsamında üniversiteye geri dönenler, kayıt yaptırdıkları yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının gerekli koşulları karşılaması halinde eşdeğer ya da farklı diploma programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilecek.
Örgün öğretim programlarına yönelik bu kapsamdaki yatay geçişler 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak. Düzenlemeyle yeniden öğrencilik hakkı elde edenler ayrıca Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerindeki eşdeğer açıköğretim programlarına da yatay geçiş yapabilecek.
7 Öğrenci affında katkı payı ve öğrenim ücreti nasıl olacak?
Öğrencilerin daha önce başarıyla tamamladıkları derslerin hangi kapsamda sayılacağı ve öğrenimlerine hangi koşullarda devam edecekleri, üniversitelerin yetkili kurulları tarafından karara bağlanacak. Öğrenci affı kapsamında eğitimine geri dönenlerin azami öğrenim süreleri de yeniden kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren hesaplanacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden üniversiteye başlayacak öğrencilerden geçmiş yıllara ait katkı payı veya öğrenim ücreti talep edilmeyecek. Öğrenciler hakkında yalnızca varsa 2026-2027 eğitim öğretim yılı için geçerli katkı payı ve öğrenim ücreti hükümleri uygulanacak.