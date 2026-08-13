2026 öğrenci affı başvurusu nasıl yapılır, kimleri kapsıyor? Üniversite affı başvuru şartları ve tarihleri

YÖK, öğrenci affından yararlanamayacak grupları da açıkladı.

Buna göre, terör suçlarının yanı sıra kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi düzenlemede belirtilen suçlardan mahkum olanlar kapsam dışında kalacak.

Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt işlemleri sırasında sahte belge sunduğu belirlenenler ve mevzuatta yer alan diğer istisnalar da düzenlemeden faydalanamayacak. Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle üniversiteyle ilişiği kesilenler de öğrenci affı kapsamına alınmayacak.