Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) ve PC İletişim Ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (GOKNR)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,3062928 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,2603488 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 22,494 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
PC İletişim Ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT)
Pay Başına Brüt Temettü: 2,5348542 TL
Pay Başına Net Temettü: 2,1546260 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 30,145 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)