Çitlekçi halka arzında talep toplama başlıyor: Çitlekçi halka arz ne zaman, kaç lot verir?

Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ'nin halka arz sürecinde takvim netleşti. Kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren Çitlekçi'nin talep toplama tarihleri ve halka arz sürecine ilişkin bilgiler de yatırımcıların gündemine geldi.

Talep toplama hangi tarihlerde yapılacak?

Şirketin açıklamasına göre Çitlekçi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek halka arz kapsamında 10, 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde talep toplanacak.

Halka arzda pay başına sabit fiyat 73,70 lira olarak belirlendi.

Halka arz büyüklüğü ne kadar olacak?

Halka arz kapsamında, tamamı sermaye artırımı yoluyla olmak üzere 36 milyon 500 bin lira nominal değerli payın satışa sunulması planlanıyor. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 690 milyon 50 bin liraya ulaşması hedeflenirken, işlem sonrasında şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,28 olması bekleniyor.

CITAS koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek

CITAS koduyla Yıldız Pazar platformunda işlem görecek mevcut durumda 150 milyon lira olan şirket sermayesini, 30 milyon lira bedelli artırımla 180 milyon lira seviyesine çıkaracak.

Sermaye artırımının yanı sıra, şirketin mevcut ortaklarından Tunçlar Yatırım Holding A.Ş. mülkiyetinde bulunan 6 milyon 500 bin adet hisse ortak satışı yöntemiyle piyasaya sunulacak. Belirlenen 73,70 liralık fiyatın, yüzde 20 oranında iskonto barındırdığı finansal raporlarda yer aldı.

Çitlekçi halka arz gelirini nasıl kullanacak?

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) oranı yüzde 19,5 olarak açıklandı. Halka arzdan sağlanacak fonun tamamını yatırımlar için kullanmayı planlayan şirket, kaynağın yüzde 30-40'ını işletme sermayesine, yüzde 30-40'ını yurt içinde yeni şube yatırımlarına, yüzde 10-20'sini depolama yatırımlarına ve yüzde 10-20'sini güneş enerjisi yatırımlarına ayıracak.