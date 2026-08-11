1 temettü, 1 bedelsiz: Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Açıklamaya göre, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı. Şirketin KAP bildiriminde 1 TL nominal değerli AKMGY payı için 3,70 TL brüt ve 3,70 TL net kar payı avansı ödeneceği, stopaj oranının ise %0 olduğu belirtildi.

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın kar payı avansı hak kullanım tarihi 11 Ağustos 2026, kayıt tarihi 12 Ağustos 2026, ödeme tarihi ise 13 Ağustos 2026 olarak açıklandı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY)

Pay Başına Brüt Temettü: 3,7000000 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)

Pay Başına Net Temettü: 3,7000000 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 254,55 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), %55 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında bugün itibarıyla hak kullanım sürecine başlıyor.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Vişne Madencilik’in 117.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, %55 oranında artırılarak 181.350.000 TL’ye çıkarılacak.

Şirket açıklamasında, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 11 Ağustos 2026 olduğu belirtildi. Kayıt tarihi 12 Ağustos 2026, ödeme tarihi ise 13 Ağustos 2026 olarak açıklandı.

VSNMD paylarında dün kapanış fiyatı 77 TL olurken, %55 bedelsiz sermaye artırımı sonrası bölünme sonrası teorik fiyat 49,677 TL olarak hesaplandı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)



• %55 Kâr Payından Bedelsiz Sermaye Artırımı

• Sermaye: 117.000.000 TL’den 181.350.000 TL’ye

• Bedelsiz Pay Tutarı: 64.350.000 TL

• Kaynak: 2025 Yılı Net Dağıtılabilir Dönem Kârı

• Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 11 Ağustos 2026

• Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2026

• Ödeme Tarihi: 13 Ağustos 2026

• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 49,677 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)