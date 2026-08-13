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ÖSYM duyurdu: TUS ve STS 2. dönem sınav yerleri belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) giriş belgeleri erişime açıldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ÖSYM duyurdu: TUS ve STS 2. dönem sınav yerleri belli oldu

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Ağustos'ta uygulanacak 2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2026-TUS 2. Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 1. Aşama Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2026-TUS 2. Dönem Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 2. Aşama Sınavı için ise saat 14.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

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