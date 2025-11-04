AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? 2025-2026 MEB Açık Lise sınav takvimi

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim yılı 1. Dönem Sınav takvimi, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmî olarak yayımlanmıştır ve sınavlara yönelik geri sayım başladı. Sınav tarihleri yaklaştıkça, öğrencilerin sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini ne zaman öğrenecekleri en önemli gündem maddesi haline geldi.
AÖL 1. Dönem Sınav Tarihleri (2025-2026)
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim yılı 1. Dönem Sınav takvimi, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmî olarak yayımlandı.
|Sınav Türü
|Tarih
|Not
|Yazılı Sınav (Okullarda)
|20-21 Aralık 2025
|Üç oturum halinde düzenlenecektir.
|e-Sınav (Randevulu)
|1-31 Aralık 2025
|E-Sınav merkezlerinde, randevu alanlar için.
Sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
AÖL öğrencileri, sınav giriş belgelerine ait tarihleri de MEB duyurusu ile öğrenmişlerdir:
e-Sınava Girecek Adaylar: Sınav giriş belgeleri 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren yayımlanacaktır.
Yazılı Sınava Girecek Adaylar: Sınav giriş belgeleri 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren yayımlanacaktır.
Adaylar, sınav giriş belgelerine AÖL'ün resmî portalı (https://aolweb.meb.gov.tr/) üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecektir.
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem Sınavlarının değerlendirme süreci ve puan hesaplama yöntemi, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmî kılavuza göre aşağıdaki esaslara dayanmaktadır:
AÖL Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Puan Hesaplama
Puan Hesaplama Formülü
Sınav değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Kullanılacak temel puan hesaplama formülü şudur:
Yuvarlama: Hesaplanan puan, en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanarak kesinleştirilecektir.
Yanlış Cevaplar: Yanlış cevaplar, sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır (yani, doğru cevapları eksiltmeyecektir).
Soru İptali: Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular, değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bu durumda, geçerli soru/soruların puan değeri yeniden saptanarak puanlama yapılacaktır.
Cevap Anahtarı Hatası: Cevap anahtarında hata tespit edilmesi ve bu durumun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi halinde, soru/sorular iptal edilmeyecektir. Bunun yerine, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.