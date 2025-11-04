AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? 2025-2026 MEB Açık Lise sınav takvimi

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem Sınavlarının değerlendirme süreci ve puan hesaplama yöntemi, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmî kılavuza göre aşağıdaki esaslara dayanmaktadır:

AÖL Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Puan Hesaplama

Puan Hesaplama Formülü

Sınav değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Kullanılacak temel puan hesaplama formülü şudur:

Yuvarlama: Hesaplanan puan, en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanarak kesinleştirilecektir.

Yanlış Cevaplar: Yanlış cevaplar, sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır (yani, doğru cevapları eksiltmeyecektir).

Soru İptali: Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular, değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bu durumda, geçerli soru/soruların puan değeri yeniden saptanarak puanlama yapılacaktır.

Cevap Anahtarı Hatası: Cevap anahtarında hata tespit edilmesi ve bu durumun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi halinde, soru/sorular iptal edilmeyecektir. Bunun yerine, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.