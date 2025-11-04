Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? MEB 2025 2026 Kasım ara tatil tarihleri

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

Kasım ayında gerçekleşecek olan ilk ara tatil için geri sayım başladı. Bu tatil, öğrencilerin birinci dönemin yoğun temposuna kısa bir mola vermesi ve dinlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Kasım Ara Tatili Tarihleri

MEB takvimine göre:

Başlangıç: 10 Kasım 2025 Pazartesi

Bitiş: 14 Kasım 2025 Cuma

Bu bir haftalık tatil, hafta sonu tatilleriyle birleşerek öğrencilere toplam 9 günlük bir dinlenme süresi sunacak. Tatile bugün itibari ile 3 gün kaldı.