Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? MEB 2025 2026 Kasım ara tatil tarihleri

2025-2026 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken, milyonlarca öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmî takvime odaklanmış durumda.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?
Kasım ayında gerçekleşecek olan ilk ara tatil için geri sayım başladı. Bu tatil, öğrencilerin birinci dönemin yoğun temposuna kısa bir mola vermesi ve dinlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Kasım Ara Tatili Tarihleri
MEB takvimine göre:
Başlangıç: 10 Kasım 2025 Pazartesi
Bitiş: 14 Kasım 2025 Cuma
Bu bir haftalık tatil, hafta sonu tatilleriyle birleşerek öğrencilere toplam 9 günlük bir dinlenme süresi sunacak. Tatile bugün itibari ile 3 gün kaldı.
SÖMESTR (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN?
Kasım ayındaki ilk ara tatilin ardından, 2025-2026 eğitim öğretim yılının en uzun molası olan Yarıyıl Tatili (Sömestr) tarihi de kesinleşmiştir.
Sömestr Tatili (Yarıyıl Tatili) Tarihleri
MEB takvimine göre:
Başlangıç: 19 Ocak 2026 Pazartesi
Bitiş: 30 Ocak 2026 Cuma
Bu tatil dönemi, hafta sonları da dahil edildiğinde öğrencilere toplam 16 günlük uzun bir dinlenme ve toparlanma süresi sunacaktır. Bu tarihin hemen ardından ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü İkinci Dönem başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim yılının takvimi içerisindeki son ara tatil olan İkinci Dönem Ara Tatili tarihleri de netleşti.
İkinci Dönem Ara Tatili Tarihleri
MEB takvimine göre:
Başlangıç: 16 Mart 2026 Pazartesi
Bitiş: 20 Mart 2026 Cuma
Bu bir haftalık ara tatil, öğrencilerin Nisan ayına girmeden önce yine hafta sonu tatilleriyle birleşerek 9 günlük bir dinlenme ve enerji toplama imkanı sunacaktır. Bu tatilin ardından öğrenciler, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek olan eğitim-öğretim yılının bitimine doğru ilerleyecektir.