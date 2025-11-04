Binlerce üniversite öğrencisinin heyecanla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarına ilişkin bekleyiş devam ediyor. Ekim ayında başarıyla tamamlanan başvuruların ardından, tüm dikkatler sonuçların açıklanacağı tarihe dair Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) gelecek resmî bir son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) henüz resmî bir açıklama gelmemiştir. Geçtiğimiz yıl burs/kredi başvuru sonuçları 5 Kasım tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. Bu geçmiş örnek dikkate alındığında, 2025-2026 dönemi burs/kredi başvuru sonuçlarının da bu hafta içerisinde (Kasım ayının ilk haftası) e-Devlet üzerinden erişime açılması kuvvetle beklenmektedir.
KYK BURSU NE KADAR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) işbirliğiyle verilen burs ve öğrenim kredisi miktarları her yıl yeniden belirlenmektedir.
Mevcut KYK Burs Miktarları
Önlisans ve Lisans Öğrencileri: Aylık 3.000 TL ödeme yapılmaktadır.
Ödeme Süresi: Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu dönemler de dahil olmak üzere bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca kesintisiz olarak öğrencilere yatırılmaktadır.
Yeni KYK Burs Miktarı Beklentisi
Güncelleme Zamanı: 2026 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi ücretinin belirlenmesi ve kamuoyuna duyurulması genellikle Aralık ayı içerisinde gerçekleşmektedir.
Geçerlilik Başlangıcı: Yeni belirlenen zamlı miktar, öğrencilere Ocak 2026 ayı ödemesi itibarıyla yansıtılacaktır.
KYK BURS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adayların sonuçlarını öğrenebileceği resmî ve tek kanal e-Devlet kapısıdır.
KYK Burs/Kredi Sonuçları Sorgulama Adımları
Giriş Kanalı: Adaylar, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî dijital kapısı olan e-Devlet üzerinden sorgulama yapmalıdır.
Kimlik Doğrulama: Sorgulama ekranına ulaşmak için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi bilgileri ile sisteme giriş yapılmalıdır.
Hizmet Seçimi: Giriş yapıldıktan sonra, arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yazılarak veya direkt olarak Bakanlığın hizmetleri arasından "Burs/Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmeti seçilmelidir.
Durum Öğrenme: Bu sayfa üzerinden adaylar, burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilirler.