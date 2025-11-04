KYK BURSU NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) işbirliğiyle verilen burs ve öğrenim kredisi miktarları her yıl yeniden belirlenmektedir.

Mevcut KYK Burs Miktarları

Önlisans ve Lisans Öğrencileri: Aylık 3.000 TL ödeme yapılmaktadır.

Ödeme Süresi: Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu dönemler de dahil olmak üzere bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca kesintisiz olarak öğrencilere yatırılmaktadır.

Yeni KYK Burs Miktarı Beklentisi

Güncelleme Zamanı: 2026 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi ücretinin belirlenmesi ve kamuoyuna duyurulması genellikle Aralık ayı içerisinde gerçekleşmektedir.

Geçerlilik Başlangıcı: Yeni belirlenen zamlı miktar, öğrencilere Ocak 2026 ayı ödemesi itibarıyla yansıtılacaktır.