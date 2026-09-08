KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2026 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KYK yurt sonuçları 2026 için başvuru yapan öğrencilerin bekleyişi sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvurularının sonuçlandığını açıkladı. Duyurunun ardından öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranlarına yöneldi.
Peki, 2026 KYK yurt sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? KYK yurt başvuru sonucu e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanır? İşte GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı ve sonuçlara ilişkin ayrıntılar...
1 2026-2027 KYK yurt sonuçları açıklandı
KYK yurtları için 25-29 Ağustos 2026'da gerçekleştirilen başvuru sürecinin tamamlanması sonrası gözler sonuçların duyurulacağı tarihe çevrilmişti. Öğrencilerin merakla beklediği 2026-2027 dönemi yurt yerleştirme sonuçları erişime açıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yaptığı açıklamayla KYK yurt başvurularının sonuçlandığını bildirdi.
2 KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
KYK yurt başvurularına ilişkin sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı.
Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak yerleştirme durumlarına ulaşabilecek.
Yurda yerleşmeye hak kazanan adayların sonuç ekranında ise yerleştirildikleri yurdun adresi ve bulunduğu şehir ile öğrencinin adı, kayıt tarihleri ve kayıt için istenen belgeler gibi bilgiler bulunacak.
3 KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
4 2026-2027 KYK yurt ücretleri ne kadar olacak?
GSB yurtlarında geçen eğitim öğretim döneminde aylık 1290 TL olan barınma ücreti, yeni dönemde 1590 TL’ye yükseltildi. Böylece yurt ücretlerindeki artış oranı yüzde 23,3 olarak gerçekleşti.
Aylık 1590 TL'lik yeni ücret dikkate alındığında, 10 aylık dönem boyunca yurtta kalan bir öğrencinin toplam barınma maliyeti 15 bin 900 TL’ye ulaşıyor.
5 2026-2027 KYK yurtları ne zaman açılacak?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, KYK yurtlarında 2026-2027 dönemi 14 Eylül 2026 itibarıyla başlayacak.
Bu tarihe kadar barınma ihtiyacı olan öğrenciler için nöbetçi yurtlar hizmet vermeyi sürdürecek. Üniversitesinde eğitim 14 Eylül’den önce başlayan öğrenciler, derslerin başladığı tarihten itibaren nöbetçi yurtlardan yararlanabilecek.