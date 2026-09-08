KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2026 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KYK yurt sonuçları 2026 için başvuru yapan öğrencilerin bekleyişi sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvurularının sonuçlandığını açıkladı. Duyurunun ardından öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranlarına yöneldi.

Peki, 2026 KYK yurt sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? KYK yurt başvuru sonucu e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanır? İşte GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı ve sonuçlara ilişkin ayrıntılar...