NTV'den Burak Taşıçı'nın haberine göre; milyonlarca çalışanı heyecanlandıran kademeli emeklilik konusu gündemdeki yerini korurken, kamuoyunda yer alan iddiaların aksine resmi makamlarda bu doğrultuda herhangi bir yasa çalışması bulunmuyor. Sosyal medyada sıkça paylaşılan yeni emeklilik yaş ve şartı tabloları gerçeği yansıtmazken, Meclis gündeminde de konuya ilişkin bir ilerleme kaydedilmiş değil.
1 Bakan Şimşek'ten EYT vurgusu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP) toplantısında yaptığı değerlendirmelerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin bütçe ve enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Zorlu ekonomik konjonktüre değinen Şimşek, "Enflasyon böylesine zorlu bir konjonktürde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Arzuladığımız noktada değiliz ancak bu süreçte dış koşulların yanı sıra özellikle 2023’te yaşanan deprem, KKM ve EYT’nin etkileri de var" ifadelerini kullandı.
2 Kanun teklifinde ilerleme yok
Kademeli emekliliğe dair TBMM'ye sunulan son kanun teklifi, 5 Aralık 2024 tarihinde milletvekili Ediz Ün tarafından verildi. Ancak söz konusu teklif 22 aydır komisyonda bekliyor ve üzerinde herhangi bir işlem yapılmadı. Sosyal medyada kanun teklifinin yeni sunulduğuna dair yayılan iddialar ise asılsız çıktı. Meclis Başkanlığı'na sunulan en son teklif 10 Ağustos 2026 tarihli "Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi" oldu. Bu durum, kademeli emeklilik konusunda yaklaşık iki yıldır hiçbir yasal hareketliliğin yaşanmadığını gösteriyor.
3 Kademeli emeklilik nasıl kanunlaşır?
Gündemdeki beklentilerin yasalaşabilmesi için öncelikle komisyonda bekleyen teklifin gündeme alınarak görüşülmesi gerekiyor. Komisyondan geçen metnin TBMM Genel Kurulu'nda oylanıp kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulması ve Resmi Gazete'de yayımlanması şart. Ancak mevcut süreçte bu adımların hiçbiri atılmadı.
4 1 günle 17-20 yıl fark oluşuyor
Sigorta girişi 8 Eylül 1999 olan bir kişi ile 9 Eylül 1999 olan bir çalışan arasında 17 ila 20 yıla varan emeklilik yaşı farkı bulunuyor. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) öncülüğünde örgütlenen çalışanlar, bir günlük farkın bu kadar büyük bir yaş uçurumu yaratmasının adil olmadığını savunarak kademeli bir geçiş sisteminin getirilmesini talep etmeye devam ediyor.
5 Mevcut mevzuata göre emeklilik şartları
Halen yürürlükte olan kanunlara göre sigorta başlangıç tarihlerine göre uygulanan şartlar şu şekilde:
8 Eylül 1999 Öncesi Girişliler (EYT): Yaş şartı aranmıyor. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ile 5000-5975 prim günü şartı aranıyor. Primi yetersiz olanlar için 15 yıl ve 3600 günle kısmi emeklilik imkanı bulunuyor.
9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Arası Girişliler: Kadınlarda 58 yaş ve 7000 prim günü (veya 25 yıl sigortalılık + 4500 gün); erkeklerde 60 yaş ve 7000 prim günü (veya 25 yıl sigortalılık + 4500 gün) şartı uygulanıyor.
1 Mayıs 2008 Sonrası Girişliler: Kadınlar 58, erkekler 60 yaşında ve 7200 prim günüyle emeklilik hakkı kazanıyor. Bu grupta emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e kadar yükseliyor.