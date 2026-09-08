Halen yürürlükte olan kanunlara göre sigorta başlangıç tarihlerine göre uygulanan şartlar şu şekilde:

8 Eylül 1999 Öncesi Girişliler (EYT): Yaş şartı aranmıyor. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ile 5000-5975 prim günü şartı aranıyor. Primi yetersiz olanlar için 15 yıl ve 3600 günle kısmi emeklilik imkanı bulunuyor.

9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Arası Girişliler: Kadınlarda 58 yaş ve 7000 prim günü (veya 25 yıl sigortalılık + 4500 gün); erkeklerde 60 yaş ve 7000 prim günü (veya 25 yıl sigortalılık + 4500 gün) şartı uygulanıyor.

1 Mayıs 2008 Sonrası Girişliler: Kadınlar 58, erkekler 60 yaşında ve 7200 prim günüyle emeklilik hakkı kazanıyor. Bu grupta emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e kadar yükseliyor.