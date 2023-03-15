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LGS örnek soruları erişime açıldı (Mart 2023)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçığı yayımladı. İşte LGS örnek soruları Mart 2023

15 Mart 2023 | 11:41
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LGS örnek soruları erişime açıldı (Mart 2023)

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılında LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin mart ayı örnek soruları, öğrencilerin erişimine açıldı.

Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.

Böylece mart ayı örnek sorularıyla beraber Ekim 2018'den itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek sorular 1735'e ulaştı.

Öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay hizmete sunulan örnek sorular, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihe kadar yayımlanmaya devam edecek.

Soruların çözümlerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından ulaşılabilecek.

LGS ÖRNEK SORULARI MART 2023


Mart Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için tıklayınız.

Mart Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için tıklayınız.

Mart Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları çözüm videosunu izlemek için tıklayınız.

Mart Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları çözüm videosunu izlemek için tıklayınız.

 

 

 

 

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