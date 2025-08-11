Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? MEB tatil 2025-2026 tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü okulların kapanmasıyla tamamlandı ve yaz tatili başladı. 2025 yaz tatilinin son haftalarına girilmesiyle birlikte veli ve öğrencilerin yoğunlaştığı konuların başında okulların açılacağı tarih geliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, KAÇ GÜN KALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından il ve ilçe müdürlüklerine gönderilen 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullarda yeni dönem 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bugün itibarıyla okulların açılmasına tam 27 gün kaldı.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, okula yeni başlayacak öğrenciler ve öğretmenler için önemli tarihler netleşti.

Uyum Haftası: Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri, 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreç, minik öğrencilerin okul ortamına daha kolay adapte olmasını sağlayacak.

Öğretmen Seminerleri: Yeni döneme hazırlık için öğretmenler, müfredat ve eğitim planlaması gibi konularda mesleki çalışmalara başlayacak. Haziran ayında yüz yüze yapılan seminerlerin, yeni eğitim yılının başında da benzer şekilde okullarda yapılması bekleniyor.

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ TAKVİMİ

Ara tatilin kaldırılacağı iddiaları gündem olurken Bakanlık bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ara tatillerin uygulanmaya devam edeceğini duyurmuştu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında benzer şekilde ara tatiller uygulanmaya devam edecek. Hafta sonu ile birlikte ara tatiller toplam 9 gün sürecek.

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr) 19-30 Ocak 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı 19 Haziran 2026

OKULLARIN KAPALI OLDUĞU TATİL GÜNLERİ BELLİ OLDU

2026 yılında okullar, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramların yanı sıra diğer milli bayramlarda da tatil olacak. İşte, 2026 yılına ait resmi tatil günleri ve tarihleri:

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili

19-22 Mart 2026: Ramazan Bayramı (4 gün)

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26-29 Mayıs 2026: Kurban Bayramı (4 gün)

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı