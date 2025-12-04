Doğu Anadolu’nun “patates havzası” olarak anılan Bitlis’te, ülkenin patates ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan verimli ovalarda hasat süreci yoğun şekilde devam ediyor.
Kentin önemli gelir ürünlerinden olan, iç piyasanın yanı sıra birçok ülkeye gönderilen patatesler, hem üreticiye önemli gelir sağlıyor hem de mevsimlik işçilere ekmek kapısı oluyor.
Süphan Dağı eteklerindeki verimli tarlalarda mevsimlik işçiler tarafından büyük emeklerle toplanarak çuvallara doldurulan patatesler, depolarda ayrıştırıldıktan sonra pazara sunuluyor.
Tohum ve yemeklik patates özellikle Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde 50 bin dekardan fazla alana ekiliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri, iklim şartları ve uygun toprak yapısı sayesinde bu yıl 250 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.
Adilcevaz Tarım ve Orman Müdürü Candost Arıkbaş, Bitlis'te üretilen önemli tarım ürünlerinden patatesin hasadının devam ettiğini söyledi.
Şehrin patates üretim kapasitesinin yüksek olduğuna vurgu yapan Arıkbaş, "Patates üretiminde Amasya, Konya gibi büyük illerden sonra dokuzuncu sırada yer alıyoruz. Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'da 50 bin dekar alanın üzerinde patates üretim alanımız var. Bu ilçelerimizde üretilen tohumluk ve yemeklik patatesler hasat ediliyor ve 250 bin ton üretim bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Üretimin yıldan yıla arttığını da kaydeden Arıkbaş, "Bu artışta satış ve ihracat oranları büyük önem arz ediyor. İlimizde yetişen bu patatesleri yurt dışına ihraç etmemiz bunun en büyük artılarından oluyor. Bu da çiftçilerimiz için iyi çünkü ürünleri ellerinde kalmıyor. Bu yüzden patates üreticilerimiz bu sene mutlu. İnşallah bundan sonraki sezonda da bu şekilde devam eder." dedi.
Bu yılki verimin geçen yıla kıyasla daha iyi olduğunu ifade eden Arıkbaş, kentte 6 çeşit patatesin yetiştirildiğini, sadece Adilcevaz'da 47 bin ton dolayında sofralık patates üretimi yapıldığını ifade etti.
Arıkbaş, patates üretiminin Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'da üretime katma değer sağladığını da vurguladı.
Patates üretimine destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Candost Arıkbaş, "Tarım ve Orman Bakanlığı'mız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müz doğrudan gelir desteklerini veriyor. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarında beyan edilmesi üzerine alınabilecek destekler mevcut." diye de ekledi.
Arıkbaş ayrıca, "Bu destekler Bakanlığımızın takdiriyle artırılmaktadır. Bu konuda ÇKS kayıtları çok önemli. ÇKS kayıtları yaparken üreticilerimizin hangi ürünü ekeceğini beyan etmesi çok önemli." dedi.
Arıkbaş, ekimden hasat dönemine kadar tarımsal alanlarda mevsimlik işçilerin istihdam edildiğini de dile getirdi.
Arıkbaş, "Buradaki tarımsal iş yoğunluğu tarım işçilerinin faydasına. Bu işçiler için katma değer oluşturuyor. Bir tek patateste değil, diğer ürünlerimizde de var. Patates dışında fasulye, şeker pancarı veya bahçe işleri olabilir. O yüzden işçiye mutlaka ihtiyaç duyuyoruz. Bu da işçiye önemli bir gelir kaynağı oluyor." dedi.
Ahlat Ziraat Odası Başkanı ve Bitlis Ziraat Odaları İl Koordinatörü Necat Demirden de patatesin hasat edildiğini ve yaklaşık 100 bin ton ürünün satıldığını söyledi.
Demirden, kalan patateslerin ise depolarda muhafaza edildiğini kaydetti.
Demirden, "Çevre illere, bazen de İstanbul'a ürün gönderen çiftçilerimiz var. Gürcistan, Nahçıvan ve Azerbaycan'a da gidiyor. Patateslerin yaklaşık yüzde 20'si ihraç oluyor." ifadesini kullandı.
Necat Demirden, Bitlis'in patates, fasulye, şeker pancarı ve buğday üretiminde bölgede lider konumda olduğunu da kaydetti.
Demirden, "Topraklarımız verimli. Tohumluk patates üretiyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tohumluk patates sadece ilimizde yetiştiriliyor. Yemeklik patateste ülkenin ihtiyacının yüzde 9'unu karşılıyoruz. Cipslik patateste ise cips fabrikalarına sözleşmeli ekim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ahlatlı patates üreticisi Mesut Subaşı da Ahlat patatesinin aromasıyla Türkiye'de marka olduğunu belirtti.
Subaşı, "Kızartmalık, cipslik ve birçok çeşit patates yetiştirilmektedir. Bakir topraklarda yetiştiği için hem bölgemizde hem de Türkiye'de tercih ediliyor. Hasadımızı yaparak patateslerimizi depolarımıza getirdik. Bu yıl verimin iyi olması üreticinin yüzünü güldürdü." diye de ekledi.