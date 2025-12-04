ABD'de Demokrat Parti milletvekilleri dün Epstein’ın uzun yıllar boyunca tartışmaların odağında kalan özel adasından çekilmiş yeni görüntüleri paylaştı.
İşte o kareler...
Görüntülerde, Little St. James Adası’ndaki ana konutun yatak odaları, duvarlarında erkek yüzleri tasvir edilen maskelerin asılı olduğu bir oda, üzerinde “gerçek”, “aldatma”, “güç” gibi kelimelerin yazılı bulunduğu bir kara tahta ve üzerinde hızlı arama tuşlarına isimler eklenmiş bir telefon görülüyor.
Görsellerin 2020 yılında, Epstein'ın 2019'daki ölümünden sonra çekildiği anlaşılıyor. Bu nedenle evin büyük ölçüde boşaltıldığı, eşyaların istiflendiği ve sanat eserlerinin duvarlardan kaldırıldığı görülüyor.
Epstein'ın adayı 1998'de satın aldığı biliniyor. Çok sayıda mağdur, bu adaya zorla götürüldüğünü ve burada istismar edildiğini ifade etmişti.
Epstein, 2002–2005 yılları arasında yürüttüğü istismar ağı nedeniyle 6 Temmuz 2019'da tutuklanmış; 10 Ağustos 2019'da cezaevinde intihar etmişti.
Demokrat üye Robert Garcia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu görüntüler, Jeffrey Epstein'ın dünyasına rahatsız edici bir bakış sunuyor. Soruşturmamızda şeffaflığı sağlamak için bu fotoğraf ve videoları yayınladık. Bu odalarda yaşanan dehşeti hayal etmek zor. Belgeleri ve dosyaları elimize geçtikçe yayınlamaya devam edeceğiz. Hayatta kalanlar adaleti ve gerçeği hak ediyor. Adalet Bakanlığı'nın tüm dosyaları hemen yayınlamasını istiyoruz."