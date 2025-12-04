Bankaların mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

TCMB’nin 11 Aralık’ta açıklayacağı yılın son faiz kararı yaklaşırken, bankalardaki mevduat oranları yeniden gündeme geldi. Tasarrufunu TL’de değerlendirmek isteyenler 32 günlük vadede 1 milyon TL’nin getirisine odaklanırken, bankaların güncel faiz tablosu merak ediliyor. Peki, 32 gün vadeli 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların mevduat faiz oranlarında son durum...
3 TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25 bin 315 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 25 bin 315 TL
6 ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26 bin 761 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL
10 YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 33,50
Net Kazanç: 24 bin 230 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 24 bin 230 TL
12 DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,25
Net Kazanç: 30 bin 558 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 558 TL