Bankaların mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

TCMB’nin 11 Aralık’ta açıklayacağı yılın son faiz kararı yaklaşırken, bankalardaki mevduat oranları yeniden gündeme geldi. Tasarrufunu TL’de değerlendirmek isteyenler 32 günlük vadede 1 milyon TL’nin getirisine odaklanırken, bankaların güncel faiz tablosu merak ediliyor. Peki, 32 gün vadeli 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların mevduat faiz oranlarında son durum...