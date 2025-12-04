ARA
  • Bankaların mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın (TCMB) 11 Aralık 2025 tarihinde açıklayacağı yılın son faiz kararı öncesi gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Yatırımlarını TL hesabında değerlendirmek isteyenler, bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki, faiz kararı öncesi bankaların mevduat faiz oranlarında güncel tablo nasıl?


TCMB’nin 11 Aralık’ta açıklayacağı yılın son faiz kararı yaklaşırken, bankalardaki mevduat oranları yeniden gündeme geldi. Tasarrufunu TL’de değerlendirmek isteyenler 32 günlük vadede 1 milyon TL’nin getirisine odaklanırken, bankaların güncel faiz tablosu merak ediliyor. Peki, 32 gün vadeli 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların mevduat faiz oranlarında son durum...

1 AKBANK

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29 bin 654 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 654 TL

2 CEPTETEB

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 27 bin 484 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 484 TL

3 TÜRKİYE İŞ BANKASI

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25 bin 315 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 25 bin 315 TL

4 ING

ING

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28 bin 741 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 741 TL

5 GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 25

Net Kazanç: 17 bin 517 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 17 bin 517 TL

6 ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 26 bin 761 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL

7 QNB

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 44,50

Net Kazanç: 32 bin 186 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 186 TL

8 HALKBANK

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 32

Net Kazanç: 26 bin 761 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL

9 ENPARA

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28 bin 931 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 931 TL

10 YAPI KREDİ

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 33,50

Net Kazanç: 24 bin 230 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 24 bin 230 TL

11 VAKIFBANK

VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41,50

Net Kazanç: 30 bin 16 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 16 TL

12 DENİZBANK

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,25

Net Kazanç: 30 bin 558 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 558 TL

13 FİBABANKA

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28 bin 741 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 741 TL

14 ANADOLUBANK

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 30 bin 769 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 769 TL
