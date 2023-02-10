Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi bahçesinde yaptığı basın açıklamasında çok büyük ölçekli bir depremin ardından devletin tüm imkanları ve vatandaşların el birliğiyle mücadele verildiğini belirtti.

Bakanlık olarak da tüm çocukları güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullarıyla buluşturmak için çaba sarf ettiklerini aktaran Özer, "Bildiğiniz gibi tüm okullarımızda eğitim öğretime 20 Şubat'a kadar ara verdik. 71 ildeki okullarımızda depremle ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen ara vermemizin nedeni, tüm öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığının tüm camiası sahada 10 ile yardım ediyor." dedi.

Tüm Türkiye'de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. pic.twitter.com/SOCVVjeFPX February 10, 2023

Özer, 10 ilde ikinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını anımsatarak, ailelerin istemeleri halinde çocuklarını diğer illerdeki okullara nakledebileceğini kaydetti.

LGS ve YKS'de 2. dönem konuları olmayacak

Bakan Özer, sınavlarla ilgili de düzenleme yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz önümüzde 2 tane büyük sınav var. Bir LGS sınavı var liselere yerleştirmek için. Bir de YKS sınavı var, üniversitelere yerleştirmeyle ilgili. Bugün itibarıyla arkadaşlarımızla istişare ederek kararlarımızı verdik. LGS'de sadece 8. sınıfın birinci döneminin konuları dahil olacak. Yani 8. sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12. sınıfın ikinci dönem konuları sınava dahil olmayacak."